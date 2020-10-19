دلالات حادثة حرق مقر البرزاني

صلاخ التكمه جي||

بلاشك حادثة مقر البارتي، أثارت جدل واسع لأنها عكست معطيات و دلالات جديدة تختلف عن سابقاتها و من اهمها

أولا:ظهور كتلة مجتمعية مناصرة للحشد و متحررة من قيادات الاحزاب السياسية، رويدا رويدا بدئت تفكر باستقلالية و تتخذ قراراتها بعيدة عن هيمنة المصالح السياسية، و همها الوحيد الان هو الحفاظ على منجز الامل و النصر للامة العراقية الا و هو الحشد الشعبي

ثانيا:كشفت الحادثة وجود فاصلة واسعة بين القاعدة المجتمعية و مصالح الاحزاب الشيعية التي ارتبطت مشاريعها بالتحالفات الاخرى و بالحفاظ على المصالح الامريكية مما أستدعى ان تضحي بمصالح قواعدها اتجاه منافعها الذاتية الخاصة

ثالثا: ظاهرة بيانات استنكار الامريكية و الحزبية كشفت ان المجتمع الشيعي و خصوصا في الجنوب و الوسط لا اعتبار لأمنه و أستقراره. و الا بماذا يفسر حدوث حرق واسع و تدمير لبنيته التحتية من مدارس و مرافق عامة و لا يوجد رد فعل استنكار امريكي و حزبي بل حماية دولية للمخربين، ولهذا المجتمع الشيعي فقد الثقة بالدولة و اصبح امله الوحيد في تحقيق الامان و الدفاع عنه الا و هو الحشد الشعبي

رابعا:ظهرت حقيقة أنقلاب تشرين و أصبح واضح للعيان ان حراك تشرين هو اداة استثمار امريكية كوردية طائفية من اجل تدمير الوضع الشيعي و زعزعته و تخريب تماسكه المجتمعي ، و ان استنكار بيانات من يدعي انتسابه لتشرين و اعلان حمايته للفاسدين الكورد و سفارة الشر الامريكية كشف عن حقيقة الارتباط العضوي بين الفاعل و المستثمر .

خامسا:بدئت تتبلور رؤية مجتمعية جديدة من الحراك الحشدي الا وهو:

ان زمام الامور في العراق يجب ان تحمكها كوادر حشدية و يجب ان يبنى العراق بأجمعه على هوية حشدية، تكون هي الهوية الفاعلة للامة العراقية

جميع تلك الدلالات لا ترتقي لدلالة مهمة و التي ستكون مصيرية في تغيير الوضع العراقي ، الا وهي:

ظهور أمة مجتمعية عراقية تمتلك بصيرة للعدو الذي يهدد وجودها ، هذه البصيرة بدئت تنادي بصوت عالي بتحرير العراق من المحتل الامريكي الذي تعتبره الفاعل الرئيسي للازمات و صناعة الفوضى و التخريب المجتمعي.

لهذا ان المطالبة بخروج الاحتلال الامريكي و تطهير البلد منه أنتقلت من جهات سياسية و جهادية الى مطلب مجتمعي، واجهته الحراك الحشدي الجديد.

هذه بشارة خير تنبئ بولادة أرادة وطنية مخلصة ستسعى بلاشك الى التغيير الجذري و ذلك بعد تنظيم امورها و تحديد اهدافها الرئيسي في خارطة الطريق للتغيير المجتمعي وهي

حماية الحشد الشعبي

اخراج المحتل

بناء الامة العراقية

بلاشك اذا توحدت الامة العراقية المظلومة على تلك ألاهداف المصيرية و التي بدئت تتبلور من الاحداث الاخيرة، فان العراق مقبل على مرحلة جدبدة، سيكون اللاعبين الجدد(الحراك الحشدي) هم من سيقرر مصير البلد و المنطقة.

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