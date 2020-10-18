ما الذي يقعله اليهودي عندما يسمع عصفورا يغني على شجرة؟!

سرى العبيدي||

عندما يكون هنالك عصفور جميل يقف فوق شجرة ويغرد بصوت جميل .....

ويمر بهذا العصفور أشخاص من جنسيات مختلفة ..

فما الذي سيفعله كل منهم ؟

· الفرنسي :

يغني مع العصفور ويقلد صوته .

· الاسباني :

يرقص على أنغام صوت العصفور .

· الايطالي :

يرسم هذا العصفور على لوحة كبيرة .

· الهندي :

يقوم بعبادة هذا العصفور وتقديسه .

· الصيني :

يأكل هذا العصفور .

· الانجليزي :

يطلق النار عليه .

· الياباني :

يصنع عصفورا الكترونيا يماثل هذا العصفور بالشكل والحجم ويصنع جهازا لترديد نغمة هذا العصفور .

· الأمريكي :

يصنع فيلم عن حياة هذا العصفور وعن جميع الأشخاص الذين مروا بهذا العصفور .

· المصري :

يقلد الفيلم الأمريكي ويقوم الممثل المصري بتمثيل دور جميع الأشخاص الذين مروا على هذا العصفور .

· السوري :

ينتج مسلسلا" عن العصفور وقصة أجداده ( العصفور القديم ) حتى الآن ويقوم بوضع إسقاطات تاريخية وسياسية على حياة هذا العصفور العربي وتاريخه ونضاله القومي .

· السوداني :

ينام.. على أنغام صوت العصفور .

· 👈🏽 اليهودي :

يبدأ بالبكاء

ثم يقوم بالمطالبة بملكية هذا العصفور باعتباره من نسل هدهد سليمان عليه السلام ،

ويطالب جميع الأشخاص الذين مروا على هذا العصفور بدفع ثمن مشاهدة هذا العصفور ، ويطالب الصيني والانكليزي بتعويضات عن قتل العصفور ،

ويطالب بنسبة من أرباح الفيلم الأمريكي وكامل أرباح الفيلم المصري مع الفوائد ،

ويطالب بمحاسبة سوريا على تشويه تاريخ العصفور اليهودي ويتهمها بالارهاب ،

ثم يستغل نوم السوداني ليستوطن في دارفور .

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