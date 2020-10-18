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ما الذي يقعله اليهودي عندما يسمع عصفورا يغني على شجرة؟!

97 2020-10-18

 

سرى العبيدي||

 

عندما يكون هنالك عصفور جميل يقف فوق شجرة ويغرد بصوت جميل .....

 ويمر بهذا العصفور أشخاص من جنسيات مختلفة ..

فما الذي سيفعله كل منهم ؟

 

·        الفرنسي :

يغني مع العصفور ويقلد صوته .

 

·        الاسباني :

يرقص على أنغام صوت العصفور .

 

·        الايطالي :

يرسم هذا العصفور على لوحة كبيرة .

 

·        الهندي :

يقوم بعبادة هذا العصفور وتقديسه .

 

·        الصيني :

يأكل هذا العصفور .

 

·        الانجليزي :

 يطلق النار عليه .

 

·        الياباني :

يصنع عصفورا الكترونيا يماثل هذا العصفور بالشكل والحجم ويصنع جهازا لترديد نغمة هذا العصفور .

 

·        الأمريكي :

يصنع فيلم عن حياة هذا العصفور وعن جميع الأشخاص الذين مروا بهذا العصفور .

 

·        المصري :

يقلد الفيلم الأمريكي ويقوم الممثل المصري بتمثيل دور جميع الأشخاص الذين مروا على هذا العصفور .

 

·        السوري :

ينتج مسلسلا" عن العصفور وقصة أجداده ( العصفور القديم ) حتى الآن ويقوم بوضع إسقاطات تاريخية وسياسية على حياة هذا العصفور العربي وتاريخه ونضاله القومي .

 

·        السوداني :

 ينام.. على أنغام صوت العصفور .

 

·        👈🏽 اليهودي :

 يبدأ بالبكاء

ثم يقوم بالمطالبة بملكية هذا العصفور باعتباره من نسل هدهد سليمان عليه السلام ،

ويطالب جميع الأشخاص الذين مروا على هذا العصفور بدفع ثمن مشاهدة هذا العصفور ، ويطالب الصيني والانكليزي بتعويضات عن قتل العصفور ،

ويطالب بنسبة من أرباح الفيلم الأمريكي وكامل أرباح الفيلم المصري مع الفوائد  ،

ويطالب بمحاسبة سوريا على تشويه تاريخ العصفور اليهودي ويتهمها بالارهاب ،

ثم يستغل نوم السوداني ليستوطن في دارفور .

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