ما الذي يقعله اليهودي عندما يسمع عصفورا يغني على شجرة؟!

سرى العبيدي||
عندما يكون هنالك عصفور جميل يقف فوق شجرة ويغرد بصوت جميل .....
ويمر بهذا العصفور أشخاص من جنسيات مختلفة ..
فما الذي سيفعله كل منهم ؟
· الفرنسي :
يغني مع العصفور ويقلد صوته .
· الاسباني :
يرقص على أنغام صوت العصفور .
· الايطالي :
يرسم هذا العصفور على لوحة كبيرة .
· الهندي :
يقوم بعبادة هذا العصفور وتقديسه .
· الصيني :
يأكل هذا العصفور .
· الانجليزي :
يطلق النار عليه .
· الياباني :
يصنع عصفورا الكترونيا يماثل هذا العصفور بالشكل والحجم ويصنع جهازا لترديد نغمة هذا العصفور .
· الأمريكي :
يصنع فيلم عن حياة هذا العصفور وعن جميع الأشخاص الذين مروا بهذا العصفور .
· المصري :
يقلد الفيلم الأمريكي ويقوم الممثل المصري بتمثيل دور جميع الأشخاص الذين مروا على هذا العصفور .
· السوري :
ينتج مسلسلا" عن العصفور وقصة أجداده ( العصفور القديم ) حتى الآن ويقوم بوضع إسقاطات تاريخية وسياسية على حياة هذا العصفور العربي وتاريخه ونضاله القومي .
· السوداني :
ينام.. على أنغام صوت العصفور .
· 👈🏽 اليهودي :
يبدأ بالبكاء
ثم يقوم بالمطالبة بملكية هذا العصفور باعتباره من نسل هدهد سليمان عليه السلام ،
ويطالب جميع الأشخاص الذين مروا على هذا العصفور بدفع ثمن مشاهدة هذا العصفور ، ويطالب الصيني والانكليزي بتعويضات عن قتل العصفور ،
ويطالب بنسبة من أرباح الفيلم الأمريكي وكامل أرباح الفيلم المصري مع الفوائد ،
ويطالب بمحاسبة سوريا على تشويه تاريخ العصفور اليهودي ويتهمها بالارهاب ،
ثم يستغل نوم السوداني ليستوطن في دارفور .
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