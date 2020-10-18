الانتخابات المبكرة لن تحصل بموعدها !!

الدكتور عبد القهار المجمعي ||

ماذا قال البهلول يأ اهلي وبني جلدتي أيها السنة الطامحون بأستقلال وأقليم يحرضكم عليه مسعود البغيض والسفارة ، الأقليم الذي ستخسون كل شيء من أجله لأنه مولود ميت بأدارة دولية وصراع لا يفقهه غلمان السفارة ومراهقي العمل السياسي من حاتم سليمان الى الكربولي ممن تعفنوا وهم في فنادق الرفاه ومثل بعض أهلي من السنة لازالوا يدفعون الثمن للأن غير الذين دفعوا الثمن على شكل أنتهاك اعرض يوم جعل داعش بنات الغربية مغنماً له .

أدخلتم العراق الذي تناشدون به زورا وكذبا بديمقراطيته الموهومة والتي تقول فيها ما لا تفعلون . حتى بدأت نيران الخراب التي صفقت لها قنواتكم لحرق الجنوب الذي تقف معه قوى دولية عظمة مثل ايران اللاعب الخطير في المنطقة متصورين أن مثل الأمارات أو البحرين أو الأردن أو السعودية قادرة على تغير المعادلة ، طيب الأن جاء رد قواعد الحشد من طيف مدرب أستشهادي من الشيعة على مثل تجاوز هوشيار زيباري وقد رأيتم عنف الرد حتى بات يتوسل ويتعذر ولا أحد مصغي له ، لأن كل الوجوه الشعية التي تعاملتم معها لا تسيطر على أبناء المقاومة الجديدة التي تتصرف دون خوف أحد أو تخشى شيء عند صولاتها .

ماذا سيفيدكم كربوليكم أو حاتم أو عبد الرزاق العملاء أو حلبوسيكم أو الهاشمي وكل المتاجرين بكم وبمقدراتكم . هل ستلجأون لعمار الحكيم مثلا أو مقتدى أو المالكي وغيرهم فهؤلاء لن يقدموا بعد الأن شيء ومثل هذه الجماهير مجهولة القيادة موجودة .

توغلتم كثيراً ووثقتم بمستشاري الكاظمي والأكراد السفلة والجهلة وستصلون بالسنة الى منعطف خطير لن يكون فيه العراق مقسم على ثلاث أجزاء بل كل بيت سيرفع راية والمغانم لن تكون لكم صافية تذكروا كلامي وأنا الناصح المطلع أيها الواهمون!

فلا أنتخابات ومثل هذا الوضع فتحتم له النوافذ وسيبقى قرار الشيعة هو الأرجح لأن خلفه عمق وأرادة كبيرة وخطيرة وحسون الوصخ وسجاد لن يكونوا فرج أو طوق نجاة السنة أنتظر وتنتظرون!

ــــ