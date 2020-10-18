المقالات

إصبع على الجرح..بعيدا عن السياسة وقريبا منها ..


 

منهل عبد الأمير المرشدي||

 

اليوم نريد أن نبتعد عن السياسة في قصة قصيرة حدثت في ستينات القرن الماضي  لكنها تبدوا قريبا من السياسة لإنني اراها شبيهة في الوضع العراقي ولكم الرأي .. القصة تقول .. زوجان عراقيان مَرَّ على زواجهما أكثر من خمسة عشر عاماً و لم ينجبا أطفالاً . بعد هذا الزمن الطويل أصبحتْ الزوجة حامل..

 فكاد الزوجان أن يطيرا فرحاً و كانت الفرحة العارمة الكبيرة عندما إكتشفا بفحص السونار أن الزوجة حامل بتوأم.. بقي الزوجان ينتظران ولادة الطفلين بفارغ الصبر.  وَلَدَتْ الأم وكانتْ سعادة الوالدين بالطفلين عظيمة لا حدود لها. بعد فتره إكتشف الوالدان أن أَحد الطفلين كان أبكماً (أخرس). فأخذاه إلى أشهر طبيب مختص بهذه الحاله إلا أنّه أخبر الوالدين بأن المكان الوحيد الذي يمكن علاج هذه الحاله المعقدة جداً هي نيويورك بأمريكا ويجب إجراء عملية جراحية له قبل بلوغ السنة السابعه من العمر وإلا فسيبقى الطفل أبكماً مدى الحياة...

كانت العائلة الصغيرة البسيطة فقيرة الحال فقام الوالدان بالعمل بكل جهد و مثابرة و تضحية و لساعات إضافية متعبة وباعا كل شيء ثمين في البيت بما فيها مجوهرات المرأة ليوفرا المال اللازم لعلاج إبنهما . 

بعد خمس سنين إستطاعا جمع المبلغ اللازم لسفر أحد الأبوين فقط مع الطفل لعلاجه وإتفقا أن تسافر الأم مع صغيرها لعلاجهِ. ركبتْ الأم الطائرة مع ولدها الأبكم الى أمريكا  وبمجرد الهبوط في مطار نيويورك إستقلتْ وإبنها سيارة اجرة ليأخذها إلى فندق مجاور للمستشفى بوسط المدينة. قبل يوم مِن موعد زيارة الطبيب نزلت الأم مع إبنها لتقوم بنزهة ترفيهية في سنترال بارك الشهير وعندَ مرورهما بِصِبية يلعبون لعبة البيسبول في البارك إنطلقتْ إحدى الكرات المسرعة وأصابتْ طفلها في رأسه. سقطَ الطفل على الأرض لكنه ما لبث أن قام مستفيقاً من ذهوله ونظر الى الصبي الأمريكي الذي أطلق عليه تلك الكرة وفجأة صاح به بأعلى صوته: (طيح الله حظك يا سگط..!) لم تصدق الأم ما حدث فإبنها ينطق فجأةً بعد الضربة على رأسهِ فما كان منها وهي مندهشة تكاد تطيرُ فرحاً وفي هذه السعادة الغامرة إلا أن أخذتْ طفلها وركضتْ إلى أقرب مركز بريدي لكي تتصل بزوجها في العراق و تخبره بالواقعة وتبشرهُ بأن إبنهم الأبكم تكلم ومن شدة فرحتها كتبتْ لزوجها هذه البرقية القصيرة: زوجي العزيز : (طيح الله حظك يا سگط)..!!

 هكذا نطق ابننا الحبيب فتَلَقَّتْ برقية جوابية من زوجها رداً على برقيتها يقول لها فيها: (طيح الله حظچ أنتي يا ثوله ؟ )  لقد اخذتي معك الولد السليم وتركتي الأخرس معي ! ..

ــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التكامل بالتسافل..!
إصبع على الجرح..ظل البيت لمطيرة ..
الانتخابات المبكرة لن تحصل بموعدها !!
من ذات كأسك سأسقيك!
  لماذا الحقد الفرنسي على نبيٍّ حرر البشرية من الطواغيت؟
لماذا نتعاطف مع ايران ؟!
هوشيار كشف المستور من غير ان يعلم..!
السكان والأرض
المفردات القاتلة
إصبع على الجرح..بعيدا عن السياسة وقريبا منها ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك