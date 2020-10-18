المقالات

ماذا حدث في بلد .. !؟


 

ياسر الربيعي||

 

من اجل تحقيق الاستقرار والامن المجتمعي وحفظ السلم الاهلي والتصدي لزمر الارهاب الداعشي في قضاء بلد جنوب صلاح الدين المنطقة التي تقع عند مفترق العاصمة بغداد مع محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين والتي تشترك في حمايتها والدفاع عنها وحدات من الوية الحشد الشعبي والعشائري والجيش العراقي المرابطة هناك والماسكة للارض منذ تطهيرها ومن اجل حمايتها من الهجمات الداعشية المتكررة قامت القوات العسكرية قبل يومين بنصب كامرات حرارية ذات دقة عالية على مخارج الطرق المؤدية للمنطقة ويبدو ان هذا قد دفع بزمر الاجرام الداعشي الى تكثيف هجماتها واعتداءاتها على المواقع التي تم فيها نصب هذه الكاميرات التي تساعد القوات الامنية في مراقبة المنطقة ، ففي الساعة الحادية عشر من مساء الجمعة 16/10/2020 قامت عناصر داعش بمهاجمة المفارز الامنية وضرب مواقع الكاميرات واسفر الهجوم الغادر عن استشهاد احد مقاتلي لواء الحشد الشعبي وجرح 4 اخرين من نفس اللواء الذي تصدى مقاتلوه لعناصر داعش واشتبكوا معهم في معركة استمرت حتى الثانية بعد منتصف الليل وتمكنوا من الحاق الهزيمة بهم وقد فرت العناصر الارهابية في المنطقة الزراعية الكثيفة لتتجمع وتعاود الهجوم على بطريقة غادرة على قرية الرفيعات التي تقع على مقربة من منطقة الاشتباك الاولى ومع انكشاف ضوء النهار تبين ان هذه الزمر الاجرامية قد قامت باختطاف 12 شخصا من القرية واعدام 8 منهم بطريقة وحشية وبضمنهم عدد من منتسبي الحشد العشائري الساكنين في القرية التي عاد لها اهلها النازحين منذ فترة ليست بالقصيرة تحت اشراف وتعاون القوات الامنية ، ومع ان هذه الجريمة الداعشية  تأتي استمرارا لسلسة من الجرائم الارهابية التي ارتكبتها زمر داعش في نفس المنطقة وفي قرى متعددة وكان من المفترض ان تدعو الجميع للتعاون لحماية الاهالي ودعم القوات الامنية هناك والتي تعرضت في يوم السبت الى هجوم مباغت اخر  استهدف مواقع كاميرات حرارية ايضا وقد تم التصدي له واسفر عن جرح 4 من مقاتلي الحشد الشعبي .

الا ان الغريب والمستهجن ان بعض المسؤولين من محافظة صلاح الدين وبدلا من يبادروا الى دعم عوائل الشهداء والجرحى واسناد القوات الامنية فانهم سارعوا ودون التعرف على حقائق الموضوع وتفاصيله وحيثياته او انتظار نتائج التحقيق الذي يفترض ان تقوم به الجهات المختصة وبدلا من ذلك اطلق هؤلاء المحسوبين على المحافظة سلسة اتهامات باطلة لاساس لها من الصحة ولاهدف ولاغاية منها سوى اشعال فتيل الفتنة والتفرقة البغيضة لنجد من ورائهم عدد من الشخصيات السياسية والحزبية تسارع ودون مراعاة للجوانب الانسانية والوطنية والقانونية الى تكرار الاتهامات الباطلة في مشهد يعيد الى الاذهان الصور الطائفية والعنصرية البشعة التي ذهب ضحيتها الكثير من الابرياء في مختلف محافظات ومدن العراق .

وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالعزاء لارواح الشهداء وعوائلهم ونتمنى فيه الشفاء العاجل لجميع الجرحى فأننا ندعو الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي الى اداء مهامها في الدفاع عن هذه المناطق الساخنة ودعم قواتنا الامنية المتواجدة فيها وكشف القتلة وحواضنهم الارهابية واطفاء نار الفتنة التي يريد اشعالها بعض المحسوبين على العملية السياسية ممن يتاجرون بدماء الابرياء ويلطخون سمعة مقاتلينا الابطال الذين كانوا ومازالوا حماة الوطن والمواطن والمدافعون عن أمنه وكرامته من شرور الانجاس التكفيريين .

كما ندعو أهلنا الساكنين في هذه المناطق الى التعبير عن رفضهم واستنكارهم لجرائم الدواعش الارهابيين ولمن يدفع للفتنة والخراب من المسؤولين الذين تسببوا بفسادهم وخياناتهم بكل الدمار الذي لحق بالمنطقة ومازال الاهالي والقوات الامنية تدفع ثمنه باهضا لحد الان من امن ودماء عراقية عزيزة وغالية

المجد والخلود للشهداء

والنصر والعزة للقوات الامنية

والذل والعار للدواعش ومسؤولي الفتنة ومؤججيها .

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التكامل بالتسافل..!
إصبع على الجرح..ظل البيت لمطيرة ..
الانتخابات المبكرة لن تحصل بموعدها !!
من ذات كأسك سأسقيك!
  لماذا الحقد الفرنسي على نبيٍّ حرر البشرية من الطواغيت؟
لماذا نتعاطف مع ايران ؟!
هوشيار كشف المستور من غير ان يعلم..!
السكان والأرض
المفردات القاتلة
إصبع على الجرح..بعيدا عن السياسة وقريبا منها ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك