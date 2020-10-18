فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||
١- كل الأحزاب فاسدة ومقراتها تستحق الحرق/ إلا حزب مسعود!
٢- الجزيرة: إحراق مقر الحزب الديمقراطي بعد تصريحات ضد الحشد الشعبي/ مرتين قريت الخبر ماكو كلمة ميليشيا!
٣- ثوار تشرين يستنكرون الحرق/ يكولون بعيد عن ثقافتنا!
٤- هسه عرفنا شلون يصير الحزب وطني بنظر التشرينيين/ من يصوت على الإنفصال.
٥- جداحة وحدة بربع/ تفضح عائدية الكثير من البيجات والمدونين.
٦- الحكومة توجه عيونها للجداحة/ ولا ترى الشفل!
٧- بارازاني: المقرات تروح وتجي/ أهم شي سنجار.
٨-. زيباري يعتذر/ بعد وصول ٣٢٠ مليارا دفعة هذا الشهر.
٩- إذا كان حدث اليوم صراع أحزاب/ أنت ليش مدخل نفسك!
١٠- الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا/ معقولة لطرد الأتراك؟
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