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فنتازيا نقاشية..!

53 2020-10-18

 

جهاد النقاش||

 

١- كل الأحزاب فاسدة ومقراتها تستحق الحرق/ إلا حزب مسعود!

 

٢- الجزيرة: إحراق مقر الحزب الديمقراطي بعد تصريحات ضد الحشد الشعبي/ مرتين قريت الخبر ماكو كلمة ميليشيا!

 

٣- ثوار تشرين يستنكرون الحرق/ يكولون بعيد عن ثقافتنا!

 

٤- هسه عرفنا شلون يصير الحزب وطني بنظر التشرينيين/ من يصوت على الإنفصال.

 

٥- جداحة وحدة بربع/ تفضح عائدية الكثير من البيجات والمدونين.

 

٦- الحكومة توجه عيونها للجداحة/ ولا ترى الشفل!

 

٧- بارازاني: المقرات تروح وتجي/ أهم شي سنجار.

 

٨-. زيباري يعتذر/ بعد وصول ٣٢٠ مليارا دفعة هذا الشهر.

 

٩- إذا كان حدث اليوم صراع أحزاب/ أنت ليش مدخل نفسك!

 

١٠- الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا/ معقولة لطرد الأتراك؟

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