أظهار القوة ليس عيباً ..!

مازن البعيجي ||

في حال أخفاق القانون والدفاع عن النفس!

العزة والقوة والكرامة من مختصات المؤمن والمنتمي لله تبارك وتعالى وليس من صفات الجبناء أو العملاء أو الفاسدين ( وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) يونس ٦٥ .

( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) المنافقون ٨ .

وخاصة عندما يكون احد طرفي الصراع أمريكا وعملائها والطرف الأخر هم أهل الحق ومن يحتلهم الأستكبار وكل أدواته التي عاثت بالفساد ، وهي تشوه أبناء التشيع وتتآمر عليهم بكل وسيلة وطريقة ولا دولة توقف هذا الأستهتار فلا يبقى أمام حملة الشرف والكرامة إلا أخذ حقهم بالطرق التي يفهما المقابل ولا يفهم غيرها .

وهذا ما قلناه ونقوله كيان الحش١١١د مؤسسة قانونية ورسميه مصوت عليها بذلت من التضحيات والدماء ما كان ثمنه هذا الرخاء الذي فيه كل الطبقة السياسية والأحزاب الفاسدة ناكرة الجميل والتي ترفل في العمالة لعدو الأسلام والمقاومة ، فما قامت به جماهير الحش١١١د بعد أهانة الصهيوني المطبع المدافع عن أسرائيل يستحق هذا الرد وأكثر وليس لفاسد تربطه مصالح معهم أن يبدي رأي قط وليكرمنا بصمته وبلع لسانة القذر!

فما يحدث هو نتيجة التنازل بمناسبة وبدونها ، ومن هنا نحن جماهير الحش١١١د نرفض أي أعتداء مهما كان شكله ومن أي شخصية بالغة ما بلغت فمؤسسة الحش١١١د هي من تمثلنا في فوضى اليوم وضياع القانون والفساد المستشري ولا نثق بغيرها وندين من يحاول المساس بها ولو بكلمة أو حرف!

( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) الحج ٣٩ .

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..