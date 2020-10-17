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نهج الامان علي إمام المتقين عليه السلام منهجنا


 

سميرة الموسوي||

 

**منهج إمام المتقين عليه السلام ؛ الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية . وهو من صميم مكارم الاخلاق التي بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم  لإتمامها .

وهو منهج المؤمنين الذين تشربت به قلوبهم فمهما تكالب الاعداء وأتباعهم الاذلاء لثلم هذا المنهج فسيزداد خسرانهم وذلهم لانه منهج إسلامي إنساني لن يختلف عليه الاحرار وبلا إستثناء .

وما دام هذا منهج احرار العراق وأتقيائهم _ وإن ظهر في الأجواء غبار ملوث بالضغينة فهو ليس إلا أسراب من الغوغاء سرعان ما تنقشع ، فليكف المتخاذلون  عن محاولاتهم التخادمية مع الاعداء ، وليستمعوا إلى ما نقول :

** المرجعية الدينية العليا تكمن في عقول وضمائر المؤمنين رسالة وعقيدة ومنهج إمام المتقين عليه السلام ووجودها روحيا وليس جسديا كيفما جرت الحياة .

** رسالة الشيعة رسالة إسلامية محمدية ويزدهر في ضمائرهم منهج إمام المتقين ،فلا حياة إلا بالحق والحرية والسيادة وبلا إستعمار أو هيمنة .

** رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج إمام المتقين هما طريق المؤمنين ،فلا يلتقيان مع الصهيونية ضمير الاستعمار ،ولا طبيعة بينهما أبدا .

** عقيدة الشيعة وطريقهم في التعبد هو منهج إمام المتقين عليه السلام الذي يمثله رمزا ؛ المرجع الديني الأعلى ،ويبقى مزدهرا أبدا في الرسالة والمنهج .

**لا ينسجم الشيعي الحر النقي ،وكل مسلم صادق لا يستوحش طريق الحق ،مع الغاصب والمعتدي ،فلا يذل الطامعون أنفسهم بالاماني الضالة .

** لاتكونوا كأولئك الذين أسلموا ولما يدخل الايمان إلى قلوبهم ،فقد تبين الرشد من الغي ، فلا تزيفوا القول وتحرفوا الحياة نحو الباطل .

**لا يصيبكم الغرور فتطرحوا أنفسكم فلاسفة سياسة فتعقدون المجالس العامة وتمحوروا البسطاء حولكم خديعة ،فما أنتم إلا أذلاء خانعين والى زوال بالخزي واللعنة .

**تطاول هوشيار زيباري ؛ الوزير المقال لفساده على الحشد الشعبي ،له دلالات تحريضية خطيرة تمهيدا لتسييد ميليشيات البيشمرگة على الاحرار .

** محاولات الاستحواذ على إهتمام الشعب بالمشاكل الآنية  المختلفة إنما هو مخطط لتمرير إرادات تهدف الى قضم العراق تباعا في ظل الفوضى .

**الاساءة إلى المقامات الدينية والاجتماعية وإختلاق أدوار سياسية لها في الاوضاع القائمة إنما هو خطة مدروسة لتشويه القدوة .

** بعض السياسيين والمحللين يتحدثون بلا إنقطاع بالتهم وأسباب التقصير والانتخابات ويتجاهلون ذكر الاحتلال ودوره في التخريب .

** أعداء وحدة العراق وسيادته بدأوا يعملون بسياسة الامر الواقع بتقسيم العراق أرضا وشعبا ،والإساءة لمواقفه العربية والاسلامية .

** إنفضحت شعارات بعض المتظاهرين المأجورين الذين قتلوا المتظاهرين السلميين وتاجروا بدمائهم من أجل بقاء الاستعمار والهيمنة على العراق .

** حقائق مشوهي مطالب المتظاهرين السلميين بدأت تطفو على السطح، والمأجورون يتخاصمون ويفضحون بعضهم البعض عن الاجور والتعيينات التي تسلموها .

** أعداء العراق الحر يراهنون على تغيير قناعات الشعب ومنهم الشباب عن طريق الفيسبوك ،فيدفعون الاموال للقادرين على تسويق خطابهم .

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