المقالات

المفهوم المتنوع بين السلطة والسياسة والأخطاء القاتلة


 

محمد السعبري||

 

    يجب ان نميز داخل السلطة المحدودة على هذه الصورة بين السلطة السياسية والسلطات الغير سياسية.

مثلا السلطة الاقتصادية والسلطة الدينية. والسلطة العائلية  والخ ؟

ان التميز في اللغة الدارجة يقبل به عدد كبير من العقلاء المراقبون

وهنا نرى ان هذا التميز مفيدا في المجتمعات هنا الجواب تارة يكون مقنعا واُخرى يكون مرفوضاً

فمفهوم السلطة السياسية مفيد في بعض الحالات وبعض المعالجات ولكنه قد يساهم من جهة ثانية في اغلب الأحيان بالتعتم على المسائل وحجب استمرار التصورات المثالية والأخلاقية التي تجعل من الدولة مجتمعاً سائر الجماعات الاخرى مصغرة عنه

في النتيجة المهم تحاشي الاختلاط في مصطلح السلطة السياسية.

وهذا المصطلح يحمل معاني  مختلفة جدا  حسب راي الذين يستخدمونه وتتعارض إجمالا زمرتين كبيرتين من التصورات في هذا المجال.

في الزمررة الاولى تتحدد الصفة السياسية للسلطة بنموذج الجماعة التي تُمارس ضمنها هذه السياسة

وبذلك تكون السلطة الممارسة في المجتمعات الإجمالية سياسية على عكس السلطات التي تُمارس لدى الفئات الخاصة فرؤساء القبائل ورجال السلطة في القدم والإمارات الإقطاعية وحكام الامم الحديثة اصحاب سلطة سياسية على العكس من المشرفين على التجمعات الاخرى الحرة الغير مقيدة بأساليب وتعاليم السلطة بل جعلت من القضاء درعا لها والحماية من السلطة الحاكمة لكون لا تعتبر سلطتهم سياسية

هنا تعود السلطة القائدة وضع ضيق جدا وتعتبر ان الحرية لدى القنوات الاجتماعية والقبلية عم الاصغاء لها وفِي بعض الأوقات تعتبره نوع من انواع التمرد وهنا الطامة الكبرى فتذهب مسرعة للقضاء وتطلب منه ان يبحث في ثغرات القانون عن مادة او صياغة مادة قد تكون متشابهة من قوانين معاقبة التمرد وهنا تصبح السلطة متسلطة وليس السلطة الحاكمة الخادمة للجماهير وما هي الا ايام وإذا هذه السلطة تبرز هويتها الحقيقية ( الدكتاتور والديكتاتوريون المحيطون بالحاكم والسلطة )

هنا تتوقف السياسة مسلوبة الإرادة امام قسوة السلطة وجماهيرها المنتفعين من سطوتها القاسية والملحدة بحق السياسة وبحق من كان يرى ان السياسة وجددت لتطبيق القانون والقانون وجد لحماية الامة وإذا بالقانون تحول الى سوط يجلد ظهر كل من مر بجانب السلطة حتى لو كان سهوا.

للاسف الشديد ان اغلب الشعوب ومن خلال اضطهاد السلطة لها تتعلم كيف تتحرر  الشعوب العربية وبالأخص العربية الاسلامية تتعلم ولكن بالاتجاه المختلف اي انها تذهب متطوعة لاستلاب حقها من نفسها وتهديه للسلطة تاركة السياسة وحدها ومن خلال هذه الحركة ترى الالاف من السياسيين الوطنيين من العرب بين معتقل وبين قتيل وبين مهاجر من البلدان العربية التي اصبحت مستنقع سلطوي بلا عنوان سياسي للاسف.

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المفهوم المتنوع بين السلطة والسياسة والأخطاء القاتلة
من هي عروس كردستان المُدللة؟!
الحشد؛ أبن زبيبة..أم ابن الأكارم؟!
وَمَا بَدُّلُوا ..!
بغداد واربيل... علاقات ملتبسة
أبناء سنجار وسهل نينوى يرفضون بيعهم/ ج 2
تعالوا نصطف إسماعيل بعد إسماعيل..!
 أنا عبد من عبيد محمد
عتاب على "النفر الواسط"..
اساس نجاح السياسة الداخلية للدولة 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك