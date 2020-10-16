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لا اصلاح وتنمية اقتصادية واجتماعية بلا:


 

سعيد ياسين موسى||

 

في مداخلة على  مركزالكلمةالعراقي ولكل فقرة تفاصيل جزئية.....

لا اصلاح وتنمية اقتصادية واجتماعية بلا....

١. النهوض بقطاع الكهرباء.

٢. استدراج المستثمرين وقطاع الاعمال الانتاجي وتقديم ضمانات تشجيعية وتسهيلات وحمياتهم من الابتزاز والتهديد المسلح .

٣. تشريع قانون للعقود والمشتريات الحكومية واتاحة المنافسة بين شركات القطاع الخاص وهنالك تفاصيل.

٤. تفعيل قطاع التعدين .

٥. تحويل شركات القطاع العام الخاسرة الى شركات مساهمة ويحق لموظفي وعمال هذه الشركات ان يكونوا من حملة الاسهم .

٦. تجريم الافعال التي تضر بالاقتصاد الوطني لتصل الى الإعدام.

٧. ادماج المجتمع بعملية الاصلاح الاقتصادي.

٨. الشفافية في الخطط والسياسات العامة والستراتيجيات.

٩. تكون الوظائف الإدارية والفنية القيادية والميدانية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة .

١٠. دعم الجهات الرقابية وعدم حماية الفاسدين وسياسة واضحة لاسترداد الاموال وتضمين الخسائر والعدل بالمال العام.

١١. وضع اطار قانون سياسي للاحزاب فيه تجريم للهيئات الاقتصادية.

١٢. تأسيس لجنة مركزية اتحادية لإدارة ومتابعة العقود الحكومية.

١٣. عدم شمول اي سياسي بالحصانة بما يخص جرائم الفساد والاعتداء على المال العام والاستيلاء والاستحواذ على الممتلكات العامة والمال العام والرشى .

١٤. المساءلة والمحاسبة والرقابة لمنظومة إدارة الحكم "التشريعية والتنفيذية والقضاء".

١٥. تشريع القوانين التي تلبي متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد .

١٦. تفعيل المشاركة العامة في صنع القرار المحلي والاتحادي.

١٧. المساءلة وفق مبدأ من اين لك هذا لمن يلج الوظيفة العامة ومجلس النواب بإعتماد معيار قبل وبعد ٢٠٠٣.

١٨. العمل على تعزيز الثقة الشعبية بالاجراءات.

١٩. لا لاي قانون للعفو العام يشمل المدانين بجريمة الفساد وعدم التسامح مع جرائم الفساد.

٢٠. تجريم فعل استغلال النفوذ السياسي والاتجار واستثمار النفوذ.

النقاط اعلاها على السريع دون التهيأة لها .

S.Y.M.

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