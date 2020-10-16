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غصن في صحراء جرداء ..


 

مازن البعيجي ||

 

مكة .. تلك الصحراء القاحلة والمتصحرة من الرحمة ، والقيم ، والعدل ، والمساواة ، تُقتل فيها النساء وتصفى اجسادهن وتنتهك معنوياً ويرق فيها سيد القوم لو كان فقيراً أو فقد قوتهُ ، الإغارة فيها بطولة ووئد ناعمات الأنامل والأطفال الصارخات تفاخر ، صحراء كل أقتصادها وريع المال فيها هو الربى المحرم وكل تبعاتهُ المؤلمة من رق للأولاد ، بل وأخذ صبيات البنات والزوجات ، والصدق فيها ليس على قارعة الطريق أو سهل تراهُ في مكة قانون الغاب وشريعة الأفتراس  .

في تلك الصحراء سقطت بذرة من السماء وتوالت عليها ملائكة يتزعمهم جبرائيل لسقايتها وكل آن ينمو ذا الغصن وتورق له فروع في بيت عبد المطلب ، حيث شذى عطر الغصن صار حديث مكة وهي تمرغ انوفها شجرة نبوية ودوحة هاشمية صارت نسيم روائحها يدخل كل بيت يحمل معناً للحياة آخر لم تعتاد عليه تلك الأرض الجرداء ورمالها التي تقتل كل نبات المعروف والأخلاق . 

حتى أمدت تلك الشجرة وظلالها الوارف الى ربوع مكة حديث الناس عن كل سيماء محمد وأخلاقه  ، والتواضع ، والصدق ، والأمانة وهما النادرين في ادبيات القوم ، ليصبح محمد وشجرة الخلق السماوي بنگ الأمانات والشيم ، والرحمة ، والجمال ، والعذوبة ليصهر بمنطقه وعذب بيانه كل من سمعه تاركاً بصمة في خيال من عاينه .

ليُستبدل أسمهُ من محمد الى "الصادق الأمين" أعظم صفة في الوجود ومن اعظم ادوات "القيادة" وما يبعث الطمأنينه في قلوب البشر وهو لا يلامس الأرض حين يدور على بيوت فقرائها ومن يندبهُ لأمر ما ، بل تفترش له قلوب المارة ويتحير ويقف طوعاً كل من يراى وسامته التي كساها رب العزة والكرامة والجمال .

ومن تلك النفس الأبية والكريمة ، والصادقة ، والمؤدبة وشاب مكة المهذب يعلن اتصالهُ بالسماء ويخبرهم عن الحياة الحقيقة لتبدأ معركة تجلى فيها محمد الحق المطلق ومن آمن به ضد الأستكبار والصهيونية والكذب والخداع والتآمر وحز رؤوس البؤساء والمساكين فينتصر لأن السماء معهُ وهو حصتها ومعسكر تدريبه في غارها حيث معلمه جبرائيل الذي كلفه نيابة عن الحق المتعال ليكون تلك الرحمة التي غيرت وجه الصحراء المجدبة الى مورقة تتراقص فيها اشجار الثمار الطرية واليانعة ، انه رسول رؤوف رحيم به انتشر الإسلام المحمدي الأصيل الذي هو قر عين كل مقاوم حفظ الإسلام المقاوم الحسيني الرافض لكل انواع الباطل ، له أنتمي وبه أفتخر ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله واشهد أن علياً ولي الله ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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