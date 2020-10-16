🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||



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ماذا فعلتم بالعراق ؟!! يامن تسلمت السلطة والحكم و المسؤولية و سياسة البلد ؟! ، ماذا فعلتم بالعراق ؟!! كيف كانت ادارتكم للملف المالي ، كيف تعاملتم مع السياسة المالية ، و السياسية النقدية ؟!! و هل كنتم في محل المسؤولية الحقيقية و الفعلية عندما يكون هناك حالة الصراع بين السياسة المالية و السياسة النقدية ؟!! ماذا فعلتم بالعراق ؟!! كيف ادرتم الملف الاقتصادي ، هل كنتم حكماء في عملية التوازن بين الانتاج و الاستهلاك ؟!! ، هل قمتم بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة ؟!! ماذا فعلتم بالعراق . هل درستم و ثقفتم و سندتم الاستثمار و شجعتم عليه ؟!! ، هل قمتم بتشجيع الشركات الناشئة و الافراد المبدعين على الاستثمار ؟!! ، هل قمتم بوضع خطة استراتيجية لمنع هجرة ايدي العاملة الماهر و اصحاب الكفاءات العالية و الدرجات العلمية العليا الى الخارج و تشجيع و جذب رؤوس الاموال من اجل الاستثمار داخل البلد ؟!! ماذا فعلتم بالعراق . هل قمتم لبناء اقتصادي رصين من خلال تشجيع الشخصي و الاجتماعي للاستثمار ؟!! ، و هل قمتم بتوفير بيئة عمل جيد للشركات و اقامة المشاريع و توفير التمويل الكافي من اجل تجهيز بنية تحتية جيدة و مناسبة للعمل ؟!! ، ماذا فعلتم بالعراق . هل كان عندكم توازن بين النمو الاقتصادي إجمالي الطلب والذي يشمل الانفاق الاستهلاكي ، ومستويات الاستثمار ، و الانفاق الحكومي ، و الصادرات و الواردات . و بين نمو الاقتصادي إجمالي العرض و الذي يشمل القدرة الانتاجية و كفاءة الاقتصاد ، و انتاجية العمل ، ماذا فعلتم بالعراق . هل راعيتم قضية خفض التفاوت الاقتصادي ؟!! ، و هل اتبعتم طريقة لتخلص من ذلك بدراسة زيادة الحد الادنى للاجور ؟! ، او توسيع ضريبة الدخل التي يتم اكتسابها ، هل عملتم على انهاء التفرقة العنصرية في السكن ، و جعل قانون الضرائب اكثر تحررا ، و الاستثمار في التعليم وبناء الاصول للعائلات العاملة ؟! ، ماذا فعلتم بالعراق . هل قمتم بالاهتمام بالزراعة و انتاجها و الذي يشمل كل انتاج نباتي و حيواني ، هل اكدتم على زراعة الكفاف الذاتي و الهدف منها انتاج زراعي مايكفي من المحاصيل للاعانة و سد حاجيات البلد ، و العوائل العاملة بهذا الجانب ، وهل اكدتم على الزراعة التجارية الذي يهدف منها بيع المنتجات الزراعية في السوق الحر ؟!! ، ماذا فعلتم بالعراق . هل كنتم مهتمين بالاقتصاد الزراعي ؟ الذي من اهم اهم الفروع في علم الاقتصاد . فكان عليكم الاهتمام بالانتاج الزراعي و ذلك من خلال استخدام المثالي للالات الزراعية في شتى مراحل الانتاج و كذلك استخدام المواد الزراعية غير متجددة و الاستخدام الامثل للعمالة ، و غير ذلك الكثير ، و ذلك لان الزراعة تمثل العمود الفقري لتوفير الغذاء للانسان كما تمثل مصدرا جيدا لمعظم سكان الدول، ماذا فعلتم بالعراق . افعالكم التي كانت منبثقة من الانانية و ضيق البعد و المدى ، ادت الى ان يكون العراق اليوم بلد الخير و الموارد يعجز عن تأمين الرواتب لموظفيه ، ماذا فعلتم بالعراق . ولكن ماذا سيفعل الله بكم ، ان ربك يمهل ولا يهمل و ستحاسبوا حسابا عسيرا بما فرطتم بالعراق اللهم احفظ العراق وشعبه