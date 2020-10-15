المقالات

المبلل..ميخاف من المطر 


  🖋  قاسم سلمان العبودي||    يبدوا أن السيناريو الأمريكي القاضي بأسقاط منظومة الحشد الشعبي عموماً ، و فصائل المقاومة على وجه الخصوص ، ماض ويسير بخطى ثابته . اليوم تكتمل الصورة القاتمة بتصريح أحد قادة الأقليم المتغطرس  الذي لم يلجم حتى هذه الساعة ، ماهو ألا حلقة في ذاك المسلسل المزعوم .  المشهد السياسي الفوضوي الذي أرست دعائمه واشنطن والذي ينبيء بأنفلات أمني وأجتماعي مهدداً السلم الأهلي برمته جزء من مخطط يهودي ربما يكون زيباري جزاً من هذا المخطط  .  أعتقد أنه  قد تناسى عمداً تضحيات الحشد الذي ذاد عن أرض العراق وشرفه شمالاً وغربا . لقد هانت  عليه  دماء أبناء  جلدته الذين قضوا سحقاً بقبضة البعث الفاشستي المدعوم أمريكياً ، فما بالكم  بدماء غيرهم ؟  أن  تواجد الحشد الشعبي شرفاً  لأي بقعة تطأه  قدماه المقدسة . خضراء كانت أم صفراء  .  تطاول هوش يار زيباري الأنفصالي ، على الحشد الشعبي يجب أن لا يمر كما مرت أساءات سابقة وتحت شعار عفى الله عما سلف . يجب أن يقيم أداء الأقليم وتقيم تصريحات قادته ، حتى نقف على حقيقة التحالفات التي تنوي الأحزاب الكردية أقامتها مع الكتل الشيعية التي بدأت تفقد بوصلتها في خضم هذا الضغط الإمريكي المستمر .  قلنا في أكثر من مقال ، أن سياسة قادة الأقليم الأنفصاليين ، تعمل بالضد من حكومة المركز . وأن الحكومات السابقة  فضلاً عن الحالية ماهي ألا  لقمة سائغة  بفم الأقليم  ،  الذي يحاول الأستئثار بكل محافظات العراق .  في الأمس أقتطع السيد الكاظمي سنجار ، وقدمت على طبق من ذهب للأقليم وكأنها ملك لأبيه ، واليوم يرد الهوش يار بالشكر على الكاظمي بالأساءة  للحشد الشعبي  الذي حفظ وجه ماء سياسي الصدفة الذين جاءوا على سرفات الدبابة الأمريكية .  أنكشفت خيوط اللعبة ، واليوم تم تطبيع أغلب قادة العراق مع المخطط الأمريكي القاضي بجعل العراق جزء من صفقة القرن الصهيونية التي تعمل على تركيع الشعب العراقي وأنسلاخه من ثوابته العقائدية .  على جميع فصائل المقاومة والحشد الشعبي أن تضع المسؤولين العراقيين أبتداءاً من رئاسة الجمهورية والوزراء  والبرلمان ، أمام مسؤلياتهم الدستورية والأخلاقية ، في كبح جماح قادة أقليم الشمال الذين تمادوا كثيراً في الأساءة الى الشعب العراقي ومتبنياته .  كما أن على قادة الكتل الشيعية أن يكون لهم موقف واضح من هذه التخرصات السمجة التي تطلق بين الحين والآخر على منظومة الحشد الشعبي .  يفترض مغادرة منصة تويتر وتغريداتها ،  هذه فرصة لأثبات وطنية من يدعون الوطنية . وهي فرصة لتبيان ولائهم للمرجعية الرشيدة التي أفتت بتكوين الحشد وفصائله الباسلة ، وأن لا يكون لقلقة لسان وشجب أعلامي فقط . يجب أن يكون هناك موقف واضح وصريح من هؤلاء الأنفصاليين ، حتى وأن كلفنا دماء جديدة ، وتضحيات جسام .  (( المبلل ميخاف من المطر ))   15 / 10 / 2020
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 إنكسارات مترادفة وأيام متعبة
تصرفك يدل على هويتك
درس الوطنية ..!
المبلل..ميخاف من المطر 
الحشد الشعبي المقدس بندقية العراق
ان خفتم عيلة من الامريكان
فنتازيا نقاشية..!
عشق الخميني مهر لعشق المهدي ..
الكاظمي ينعش اطماع الكرد، وهم يتطاولون على الحشد الشعبي..
صور من صور الانهيار الحضاري
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك