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الشيعة وفخ (اطفاء الحرائق)..!


 

حسن العگيلي||

 

للاسف تم إدخال الشيعة بنجاح تام في فخ (اطفاء الحرائق) وفق استراتيجية متقنه

وبعد خداعهم بالحكم وسلب الدولة عنهم اشغلوهم بأنفسهم عن طريق

-  خلق الضد النوعي بعمامة سوداء وبيضاء .

- بتثوير الشارع عليهم.

 و تحولوا وبالأخص بعض قادتهم إلى لاهثين لتأمين فرصة حياة أو الاستمرار لأيام اخرى على قيدها لاغير.

الظروف واللعبة السياسية الان اكبر بكثير من بعض قادة الشيعة الكهول متقلبي الوجوه والمزاج وازاحتهم عن المشهد بالعين والاغاتي او القوة والضغط من الداخل والعمق الإستراتيجي للجمهورية الإسلامية وتصدي قيادات شابة وطنية عقدية لإدارة ملف الشيعة السياسي ستكون فرصة مهمة وربما الأخيرة للخروج من هذه المتاهة.

 

(نستجير بالله)

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