المقالات

الراتب في صندوق التبرعات 


  منهل عبد الأمير المرشدي||   أبو محمد موظف حكومي منذ ثلاثين عام  وفي كل شهر يستلم راتبه مثل كل الموظفين الصغار والكبار العسكريين والمدنيين العقود والإجور والملاك في موعده المحدد (راس الشهر) .  استلم راتبه في الشهر الماضي  بعد إن تأخر الراتب أكثر من عشرة أيام في زمن حكومة السوشيل ميديا وتوجه  الى البيت لكنه سمع ّان المسجد للصلاة فقرر أن يصلي أولا ليشكر الله على نعمائه ومن ثم يذهب لبيته .  كان أبو محمد فرحا مرتاحا بإستلام الراتب بعد أن تفضل وتكرم وقرر رئيس الوزراء الكاظنمي  بصرف الراتب للموظفين لأن الخزينة العراقية خاوية من الأموال الا ما ترسله كل شهر للبره زاني في اربيل .  كان الرجل فرحا ايضا لأنه لم يصلي في المسجد منذ عدة سنين . بعد  انتهاء الصلاة قام الإمام شيخ المسجد ودعا الناس للتبرع لصيانة بناية المسجد . إزداد أبو محمد هنا فرحا وسعادة فهذه فرصة لعمل الخير وقال في نفسه الحمد لله سأتبرع بالف دينار ورب العالمين سيعوضني خير أكيد . ادخل يده في جيبه وأخرج الف دينار ووضعه بفتحة صندوق التبرعات .  بعدها مباشرة هناك رجل معمم يجلس خلف أبو محمد نغزه من كتفه بإصبعه وأعطاه مبلغ كبير من المال  فأخذهن منه ووضعهن في صندوق التبرع ورقة بعد ورقة وهنّ من فئة عشرة الاف دينار و خمسة وعشرين الف دينار ويقول في نفسه كم هو كريم هذا الرجل المعمم بارك الله به .   بعد ان انتهى  خرج من المسجد فشاهد الرجل المعمم واقفا يحنذي نعله فشكره على كرمه واخلاقه وقال له . تقبل الله منكم شيخ وبارك الله بك وكثّر من أمثالك .  فأجابه الرجل . عفوا ابني انا لم افعل شيء غير الواجب (هذني وگعن منك لما دخلت ايدك بجيبك قبل شوي .؟؟؟؟؟ ) .  تبين إن ابو محمد تبرع براتبه من دون أن يدري نقل على أثرها للمستشفى وبقي في ردهة الطوارئ ثلاثة أيام يعاني من ذبحة صدرية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكري . .  في هذا الشهر لا زال أبو محمد ينتظر كما هم كل الموظفين إنجازا جديدا لرئيس الوزراء في أن يقرر ويوعز بصرف رواتب الموظفين بعد ان تجاوز الأمر شهرا ونصف الشهر وقد تم ارسال المبلغ المحدد ب350 مليار دينار شهريا  الى أربيل قبل عشرون يوما لكن أبو محمد يخشى أن يكون راتبه قد ذهب تلقائيا وبأثر رجعي الى صندوق تبرعات الكاظمي لترميم قصور وصايف البره زاني والله يحب المحسنين .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الورقة البيضاء هل هي بيضاء حقا؟!
كليجة العيد والقرارات المهمة..!
الراتب في صندوق التبرعات 
الاحلام التوسعية للدولة الكردية
الألم يصنع الأمل ..
سنجار مدينة الصمود والتضحية/ القسم الثاني
نحو عراق بلا حسين..!
قصة النمل الذي اكل بيدر القمح..!
نحو توعية شعبية إنسانية للشعب الأمريكي
جو بايدن يثير مضجع بن سلمان
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك