المقالات

محطة استراحة


 

✒️ رماح عبدالله الساعدي||

 

كلما سرنا اوخرجنا في سفرة مهما كانت لمدة ساعاتٍ او ايام ، داخل او خارج القطر او المحافظة ، لا بد من فترة استراحة، إستراحة يستريح بها المسافر  مهما كانت وسائل النقل التي يستخدمها سيراً او بمركبة عامة او مركبةٍ خاصة فلابد له من هذه الإستراحة ، ونجده في هذه الاستراحة  يستلذ الانسان ويحس ويشعر بلذة هذه الفترة القصيرة  ان كانت للصلاة او لتناول وجبةٍ سريعة يشعر الانسان بارتياح جسدي ونفسي . لانه كان يحتاج لهذه المحطة او لهذه الفترة  القصيرة التي ربما  كانت لا تتجاوز الدقائق ورغم قصر هذه الفترة يشعر بحيويةٍ ونشاط ليكمل مسيره الذي هو ذاهب اليه. فمثل  هذه المحطة  لا بد من وجودها للانسان بين الحين والاخر في مسيرة حياته العلمية اوالعملية اوالاجتماعية مثل  هذه الفترة التي  يطلق عليها  محطة استراحة ، فيجب ان يكون لكل انسانٍ يريد ان يجدد طاقته ونشاطه ان يجعل في حياته محطات للاستراحة بين فترةٍ واخرى ويحدد وقت ونوع هذه المحطة او كيفيتها وزمنها ومدتها. فيحتاج الانسان الى مثل هذه المحطات او الوقفات. يسترجع بها ما حدث او  ما تصرف به الشخص. مع الاخرين. بين فترةٍ  واخرى وهل هو سائرٌ في طريق  الصحيح ام  انحرف قليلا عنه لا سامح الله ،  فعليه ان يرجع كما كان أو لربما يكتشف انه كان سائرا لفترة ما في الطريق غير  صحيح او غير الصواب

فعلينا ان نقف في هذه المحطة كلما شعرنا بتعب. ربما جسدي او عقلي او حتى نفسي وان نحسن اختيار هذه المحطة. ومكانها وزمانها  كي نعيد نشاطنا وحيويتنا

في اداء جميع تكاليفنا في هذه الحياة فمثل . هذه المحطات تارةً تختلف من شخصٍ لاخر وتارةً للشخص نفسه تختلف بين فترةٍ واخرى ففترةً يحتاج الى محطة ايمانية يستريح بها ويستعيد نشاطه الايماني والعقائدي والتقرب الالهي فيحتاج هذه الفترة. وتارةً يحتاج الى محطةٍ للراحة النفسية وهي بلقاء الاحبة او الاصدقاء او حتى مجالسة الاطفال او كبار السن. أو الخروج لمكان متنزه مع العائلة او يخرج مع اصدقائه ، وربما كانت المحطة هي محطة راحةٌ عقلية يأخذها الانسان يعطي نفسه  استراحة من التفكير بالمواضيع التي ارهقته للفترة السابقة فيحاول تغيير افكاره تارةً بان يقرأ بعض الشعر او يستمع اليه او يستمع للقصائد التي تريحه  كي يستعيد نشاطه عند الخروج من هذه المحطات ان كانت نفسية او دينية او عقلية ويجد  نفسه بدأ نشيطا مليئا بالحيوية ولديه افكار جديدة كي يستفيد منها ويغير او يطور او يصحح مساره فتراه عاد بعد هذه الفترة القصيرة  بنشاط وحيوية نستطيع تشبيهه بالانسان الذي أتى من العمل متعباً مرهقاً تجده بمجرد ان يأخذ قيلولة من النوم والاستراحة يستيقظ  يستطيع ان يزاول اعماله بكل نشاط وحيوية وكأنه لم يكون متعباً مرهقاً من الفترة السابقة. فعلينا ان نعرف كل وقت محطته ونوعيتها. مكانها وزمنها كي تستطيع التالق والتقدم والنشاط والحيوية..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نحو عراق بلا حسين..!
قصة النمل الذي اكل بيدر القمح..!
نحو توعية شعبية إنسانية للشعب الأمريكي
جو بايدن يثير مضجع بن سلمان
محطة استراحة
رسالة الاربعين في الالفين وعشرين
سنجار مدينة الصمود والتضحية/  القسم الاول
العبيد في زمن العلمانية..!
أن لم تقضوا عليها فأضعفوها ..!
هوية أكتوبر المذهبية ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك