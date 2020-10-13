المقالات

فقدنا الامل بقائد نريد بهلولاً

93 2020-10-13

 

زيد الحسن ||

 

اسم البهلول صفة اطلقت على رجل كان نديماً للخليفة العباسي هارون الرشيد ، وجمع كلمة بهلول هو بهاليل ، وتعني كلمة البهلول السيد الجامع لصفات الخير ،ولبهلوننا الكثير من روايات النصح والارشاد لهارون الرشيد وثقتها كتب التاريخ وكانت سببا في نجاته وفي احقاق الحق لبعض الناس ، ويجدر بالذكر ان البهلول لم يكن يتقاضى المال عن نصحه وتوجيهاته للرشيد لانها كانت ضمن واجباته في اسعاد الخليفه وجعل البسمة لاتفارقه .

بعد ان استقالت حكومة السيد عبد المهدي استجابة لنداء ونصح المرجعية الرشيدة ، ولنداء ساحات التظاهر المرعب كتب الكثير من النصاح واهل الدراية والسياسة نصائحهم لمن يتولى رئاسة الوزراء ، وقد خطت خارطة طريق واضحة المعالم للمخلص المخلص القادم ، مع العلم ان الامور ليست بهذا الغموض فمطالب الشعب واضحة للعيان ومشروعة ، وحتى ان بعض الساسه المبجلون قد شخصوا السبب والاسباب وطرق العلاج لكن ليس لاسباب وطنيه بل لاسباب الدعاية الانتخابية .

الفساد الذي نخر جذع الدوله وجعلها اعجاز نخل خاوية هو السبب الرئيسي في عدم استقرار حياة الناس وكثرة البطالة ، والاهمال الكبير في كل مؤسسات البلد ، لكن قد حصل الذي حصل واستلم السيد الكاظمي رئاسة الوزراء ، وقد وزر من وزر على خلفيات غير حزبية وبدون محاصصة حسب ادعائه ، وصدعت رؤوسنا صفحات التواصل الاجتماعي بتغييرات طالت المدراء العامون وباستجوابات وعقوبات على بعض حيتان الفساد ، لكن الامور تسير من سيء الى اسوأ ، فلم تمسح دمعة من عين ثكلى فقدت ابنها ولا طبطبة ومسحة على رأس يتيم فقد اباه ، ولا جدار شيد فوق رأس فقير مشرد ، ولا وظيفة تحمي شاب او شابة من التسول ومد يد العوز في الطرقات .

لو اراد السيد الكاظمي الجدية في ادارة الدولة وحسب مصلحة العراق اولاً فليس هناك قوة في الارض سوف تمنعه من هذا ، لكن يبدوا ان الامور لاتسير هكذا ابداً ، ولا فرق شاهدناه بين هذه الحكومة و سابقاتها والدليل لايحتاج الى برهان ، فما زال قمع المتظاهرين بنفس السيناريو وبنفس قوة البطش ، وما زالت الصواريخ تطلق من منصات اقرب الى الواقع لو قلنا انها حكومية وليست مجهولة المصدر .

اليأس من ايجاد رجال دولة ينتشلوا العراق من كارثة الافلاس من كل شيء اصبح يساور كل وطني شريف مخلص ، فلا امل لنا في هذه الطبقة السياسية الحاكمة اليوم الا مارحم ربي ، ويكفي رجاء رفع الشعارات المخجلة التي تنتشر هنا و هناك عن انجاز قام به هذا الحزب او ذاك ، وكفى الحديث عن بطولات وصولات سرمدية سطرها فلان او علان ، لقد دمرتم الحياة و وضعتم العاهات في كل ركن وفي كل صوب وليس لنا بكم رجاء .

الان ندعوا الله ان يمنحنا بهلول واحد ولا نريد بهاليل ، نريد واحد فقط يكون نديماً لكم وناصح عسى ان تنصتوا له وعسى ان يكون بمهارات بهلول الرشيد الذي يحكى عنه في سالف العصر والزمان ، والا اصبح العراق في خبر كان .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليلة سقوط بغداد باحداث شخصية
الهدف في استمرار التظاهرات..!
كن طاقة متحركة اساسها الاسلام
فقدنا الامل بقائد نريد بهلولاً
وصية العسكري
عسكر في المعسكر والسلاح المنفلت
قراءة في اتفاق سنجار
عراق اليوم المشوه وجودآ وقوامآ
سيناريوهات قانون الانتخابي الجديد (ميسان انموذج)
النظام الديمقراطي و مبدأ المشاركة والإنتخابات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك