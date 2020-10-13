المقالات

وصية العسكري


 

✒️ محمد شرف الدين||

 

أن المجاهد دائم التفكير في طريقه ذات الشوكة بحيث يصبح كل وجوده ذائباً في عمله ، فتجده ينشغل عقلا وجسدا بأمور يراها القاعد أنها ضربٌ من الخيال ، وإذا بالحق تعالى يسخر جنده لنصرة ذلك المجاهد الحر ،كما حصل في نصرة اخوتنا المجاهدين في عملية " خرق العيون" التي اندهش الاستكبار الشيطاني وبغطرسته أمامها كالذبابة ، وكذلك عملية القصير وغيرها من العمليات الجهادية التي تحققت نتيجة سقيها بدماءٍ زكية طاهرة قد عاهدت العلي القدير على نصرته ونصرة الدين والمستظعفين .

وفي ظل هذه الظروف وغيرها ، تجد المجاهد يكتب لاخوته وصايا- تعتبر من معالم الطريق- طريق ذات الشوكة كأنه يترجم لهم سورة العصر في أيتها الأخيرة

" إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر"

فهي أربعة أعمدة عملية في حياة المجاهد ،

١- اليقظة والحذر والانتباه من مخططات العدو " خذوا حذركم". وكذلك التأكيد على الجهوزية تطبيقا لقوله تعالى " واعدوا...." .

٢- "أهل الأرض" إشارة إلى أحقيته بالدفاع عن هذه الأرض الطيبة المقدسة ارض امير المؤمنين وسيد الشهداء عليهم السلام اجمعين.

٣- تشخيص العدو بكل تفاصيله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والعمل على تقويضهم وتقليل مخاطرهم على المجتمع.

٤- تحريض المؤمنين على قتال العدو لطرده مع اذنابه المتسلطين ، وهم الاستكبار الأمريكي والصهيوني ، وذلك عن طريق فضحهم وكشف الاعيبهم لعامة الناس حتى يكونوا على بصيرة بعمل أبناءهم رهبان السواتر ، وما يكيد لهم العدو الغاشم .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليلة سقوط بغداد باحداث شخصية
الهدف في استمرار التظاهرات..!
كن طاقة متحركة اساسها الاسلام
فقدنا الامل بقائد نريد بهلولاً
وصية العسكري
عسكر في المعسكر والسلاح المنفلت
قراءة في اتفاق سنجار
عراق اليوم المشوه وجودآ وقوامآ
سيناريوهات قانون الانتخابي الجديد (ميسان انموذج)
النظام الديمقراطي و مبدأ المشاركة والإنتخابات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك