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المرأة العراقية حميمة التأخي


 

ماهر  عبد  جودة||

 

حميمية التآخي والتألق ونكران الذات وبناء الأوطان..هو ذلك الحنان الصادق الذي تبعثه المراءة المعطاء..

زهرة البراري التي تعانق ضوء الشمس وندا الصباح..وصفاء الغدران وحبات المطر وتفوح بأريج الحب والأخوة والجمال..

المرأة من تلهم من دب على الأرض دين الحب ولغة الإبتسام والوقوف مع الضعيف والصدق والبراءة والأمل والتسامح..وسبل الوصول إلى العلاواحياء المعروف ونبذ الانانيه.

وقد حباها الله بذلك الجمال الاخاء وبتلك الاطلالة المليئة ثقة وإرادة حقه.

إذا مكتملة ثنائية الوجود بشموخ المراءة والرجل بعقل جبار وحب جارف..ستعشب الأرض وتفيض الانهر بالمياه وتتسامق الأشجار والسنابل..حتى يتسامى الوجود ويكتمل لوحة فنيه ساحره مؤطرة بالحب واللهفة والاشتياق.

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