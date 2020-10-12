المقالات

لنبدأ الحكاية من ذيلها..الكويتيين يسلمون عليك؟!

108 2020-10-12

 

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com||

 

توفي في تموز الماضي؛ المهندس الأثيوبي سيمنجي بيكيلي مدير مشروع سد النهضة الأثيوبي، وهو واحد من ألمع مهندسي أنظمة الهيدروليك في العالم،  حيث عثر عليه مقتولا داخل سيارته، في أحد شوارع أديس ابابا العاصمة الأثيوبية، وبقيت أسباب مصرعه مجهولة، واو لم يعلن عنها لغاية اليوم..

وقتها؛ تعهدت الحكومة الإثيوبية بكشف ملابسات اغتياله، وقالت إن رحيله لن يكون سبباً في توقف بناء السد، لكنها ألمحت إلى تأخير في بعض العمليات الكهروميكانيكية، وإنها ستجري مشاورات ثلاثية،مع السودان ومصر لحل المشكلة..لكن المؤكد أن رحيل بيكلي؛ أثر على مسيرة بناء السد، الذي تفجر نزاع بين مصر وأثيوبيا بسبب إنشاءه، وصل الى حد ان يتحول الى صراع مسلح..

هنا في العراق؛ أعلن مصدر أمني عراقي، الجمعة 9/10/2020، عن انتحار المدير التنفيذي لشركة دايوو الكورية الجنوبية، المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة شنقا، أقصى جنوبي العراق.

على إثر الحادث، علقت شركة "دايو" العمل في ميناء "الفاو الكبير"، بحسب ما نقل عن مصادر أمنية عراقية، التي اعلنت عن فتح تحقيق بملابسات الحادثة.

نشير إن الموقع الذي وجدت فيه الجثة قريب جداً من ميناء الفاو، وهو مؤمن من شركة أمنية خاصة، وطبعا توجد فيه كاميرات مراقبة.

يذكر أن هذه حادثة الانتحار الثانية؛ لمدير شركة عملاقه كورية جنوبية تعمل في العراق! إذ سبقه مدير شركة STX لصناعة التوربينات والمحطات قبل العام الماضي..!

دعونا نحاول ترتيب الوقائع على طريقتين، مرة وفقا لتسلسلها الزمني، ومرة أخرى تبعا لمسبباتها وثالثة قراءة لحيثياتها..

لنبدأ الحكاية من ذيلها، من الحيثيات ولنرتبها حسب أهميتها:

أمريكا في حرب اقتصادية شرسة، مع البلدوزر الصيني الذي يكتسح كل شيء امامه، من اجل الوصول الى الأسواق العالمية، فالصينيون يصنعون  أي شيء يريده إنسان، ما يخطر على البال وما لا يخطر، مستخدمين طرق الهندسة العكسية، ارسل لهم نموذجا مما تريد، وسيصنعون مثله تماما، لقد صنعوا للفارة قرون..!

العلاقات الأمريكية الصينية وصلت الى حد كسر العظم..!

الصين جعلت إنشاء طريق الحرير؛ وسيلتها لنهضة تقود العالم من خلالها إقتصاديا، بمعنى أنها تريد إزاحة الولايات المتحدة عن عرشها، وهي تنفق أمولا ضخمة لتحقيق أهدافها، وتقدم تسهيلات مغرية للبلدان التي يمر بها طريق الحرير، والعراق من بين أهم عقد مواصلات طريق الحرير، ولذلك فإن الصينيين قدموا عرضا "اخو البلاش" لإنشاء ميناء الفاو الكبير، لكن المفاوض العراقي ترك العرض الصيني المغري خلف ظهره، وذهب الى عرض دايوو الكورية الجنوبية لأسباب "فسادية"..!

في كوريا الجنوبية ثمة تحقيق في هذا الصدد، ووفد رفيع المستوى من المخابرات الكورية وصل الى بغداد للتحقيق بالحادث..

دعونا نعود الى مقتل المهندس الأثيوبي، إذ ان من مصلحة مصر التخلص منه، والحقيقة تشي  أن مصر؛ كانت متضررة من بناء سد النهضة الاثيوبي على نهر النيل، لذلك لا يستبعد ان المخابرات المصرية التي عرف عنها القيام بالعديد من العمليات القذرة، شأنها شأن معظم أجهزة المخابرات في الأنظمة الشمولية، قد قامت بقـتـل مدير المشروع، الذي أشيع انه انتحر..!

حادثة مقتل مدير شركة دايوو الكورية؛ المنفذة لمشروع كاسر أمواج ميناء الفاو، جاءت قبل أيام قليلة من توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو مع ذات الشركة..

المتضررون من مشروع ميناء الفاو الكبير كثيرين، الإماراتيين والكويتيين في الطليعة بالتأكيد، فموانيء دبي ستخسر كثرا عندما يتم إنشار ميناء الفاو، اما الكويتيين بحقدهم المعلن على الراق، فهم ما أنشأوا ميناء مبارك الكبير، المقابل لميناء الفاو "اللي هم كبير..) إلا لخنق العراقيين، و"أكو" قصة تروى همسا عن وجود أشخاص عراقيين بعملون لصالح المخابرات الكويتية، وصلوا الى المدير الكوري وقالوا له الكويتيين يلمون عليك..!

الأمريكان غرماء الصينيين أكثر تضررا، وهم لا يريدون أن يخسروا العراق إقتصاديا، وهم يفعلون كل شيء من أجل ذلك، وها هم يحرقون العراق منذ سنة لأن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ابرم إتفاقا إقتصاديا ضخما مع الصينيين..

بعد..!..الصينيين ذاتهم متضررين أيضا من العقد العراقي مع دايوو الكورية، وهم مشهورين بأن كل شركة من شركاتهم تمتلك جهازا امنيا لحماية مصالح الشركة، والمعلومات تشر الى أن بعض ممارساتهم لتحقيق أهدافهم كانت لا تخلو من قذارة..

كلام قبل السلام: إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه..!

سلام..

  

 

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لنبدأ الحكاية من ذيلها..الكويتيين يسلمون عليك؟!
السيد جاسم الطويرجاوي في قلوب عشاق الحسين "ع"
الدنيا طريق ..
جاسم الطويرجاوي عنوان الحزن العراقي
إصبع على الجرح.. لو أغلقت السفارة ..
الاتفاق الاخير بين الحكومة المركزية واقليم كردستان
نحن المنتصرون..
وحدة المجاهدين
مشروع تقسيم العراق
الثورة بمعانيها الإنسانية 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك