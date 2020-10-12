لنبدأ الحكاية من ذيلها..الكويتيين يسلمون عليك؟!

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com||

توفي في تموز الماضي؛ المهندس الأثيوبي سيمنجي بيكيلي مدير مشروع سد النهضة الأثيوبي، وهو واحد من ألمع مهندسي أنظمة الهيدروليك في العالم، حيث عثر عليه مقتولا داخل سيارته، في أحد شوارع أديس ابابا العاصمة الأثيوبية، وبقيت أسباب مصرعه مجهولة، واو لم يعلن عنها لغاية اليوم..

وقتها؛ تعهدت الحكومة الإثيوبية بكشف ملابسات اغتياله، وقالت إن رحيله لن يكون سبباً في توقف بناء السد، لكنها ألمحت إلى تأخير في بعض العمليات الكهروميكانيكية، وإنها ستجري مشاورات ثلاثية،مع السودان ومصر لحل المشكلة..لكن المؤكد أن رحيل بيكلي؛ أثر على مسيرة بناء السد، الذي تفجر نزاع بين مصر وأثيوبيا بسبب إنشاءه، وصل الى حد ان يتحول الى صراع مسلح..

هنا في العراق؛ أعلن مصدر أمني عراقي، الجمعة 9/10/2020، عن انتحار المدير التنفيذي لشركة دايوو الكورية الجنوبية، المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة شنقا، أقصى جنوبي العراق.

على إثر الحادث، علقت شركة "دايو" العمل في ميناء "الفاو الكبير"، بحسب ما نقل عن مصادر أمنية عراقية، التي اعلنت عن فتح تحقيق بملابسات الحادثة.

نشير إن الموقع الذي وجدت فيه الجثة قريب جداً من ميناء الفاو، وهو مؤمن من شركة أمنية خاصة، وطبعا توجد فيه كاميرات مراقبة.

يذكر أن هذه حادثة الانتحار الثانية؛ لمدير شركة عملاقه كورية جنوبية تعمل في العراق! إذ سبقه مدير شركة STX لصناعة التوربينات والمحطات قبل العام الماضي..!

دعونا نحاول ترتيب الوقائع على طريقتين، مرة وفقا لتسلسلها الزمني، ومرة أخرى تبعا لمسبباتها وثالثة قراءة لحيثياتها..

لنبدأ الحكاية من ذيلها، من الحيثيات ولنرتبها حسب أهميتها:

أمريكا في حرب اقتصادية شرسة، مع البلدوزر الصيني الذي يكتسح كل شيء امامه، من اجل الوصول الى الأسواق العالمية، فالصينيون يصنعون أي شيء يريده إنسان، ما يخطر على البال وما لا يخطر، مستخدمين طرق الهندسة العكسية، ارسل لهم نموذجا مما تريد، وسيصنعون مثله تماما، لقد صنعوا للفارة قرون..!

العلاقات الأمريكية الصينية وصلت الى حد كسر العظم..!

الصين جعلت إنشاء طريق الحرير؛ وسيلتها لنهضة تقود العالم من خلالها إقتصاديا، بمعنى أنها تريد إزاحة الولايات المتحدة عن عرشها، وهي تنفق أمولا ضخمة لتحقيق أهدافها، وتقدم تسهيلات مغرية للبلدان التي يمر بها طريق الحرير، والعراق من بين أهم عقد مواصلات طريق الحرير، ولذلك فإن الصينيين قدموا عرضا "اخو البلاش" لإنشاء ميناء الفاو الكبير، لكن المفاوض العراقي ترك العرض الصيني المغري خلف ظهره، وذهب الى عرض دايوو الكورية الجنوبية لأسباب "فسادية"..!

في كوريا الجنوبية ثمة تحقيق في هذا الصدد، ووفد رفيع المستوى من المخابرات الكورية وصل الى بغداد للتحقيق بالحادث..

دعونا نعود الى مقتل المهندس الأثيوبي، إذ ان من مصلحة مصر التخلص منه، والحقيقة تشي أن مصر؛ كانت متضررة من بناء سد النهضة الاثيوبي على نهر النيل، لذلك لا يستبعد ان المخابرات المصرية التي عرف عنها القيام بالعديد من العمليات القذرة، شأنها شأن معظم أجهزة المخابرات في الأنظمة الشمولية، قد قامت بقـتـل مدير المشروع، الذي أشيع انه انتحر..!

حادثة مقتل مدير شركة دايوو الكورية؛ المنفذة لمشروع كاسر أمواج ميناء الفاو، جاءت قبل أيام قليلة من توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو مع ذات الشركة..

المتضررون من مشروع ميناء الفاو الكبير كثيرين، الإماراتيين والكويتيين في الطليعة بالتأكيد، فموانيء دبي ستخسر كثرا عندما يتم إنشار ميناء الفاو، اما الكويتيين بحقدهم المعلن على الراق، فهم ما أنشأوا ميناء مبارك الكبير، المقابل لميناء الفاو "اللي هم كبير..) إلا لخنق العراقيين، و"أكو" قصة تروى همسا عن وجود أشخاص عراقيين بعملون لصالح المخابرات الكويتية، وصلوا الى المدير الكوري وقالوا له الكويتيين يلمون عليك..!

الأمريكان غرماء الصينيين أكثر تضررا، وهم لا يريدون أن يخسروا العراق إقتصاديا، وهم يفعلون كل شيء من أجل ذلك، وها هم يحرقون العراق منذ سنة لأن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ابرم إتفاقا إقتصاديا ضخما مع الصينيين..

بعد..!..الصينيين ذاتهم متضررين أيضا من العقد العراقي مع دايوو الكورية، وهم مشهورين بأن كل شركة من شركاتهم تمتلك جهازا امنيا لحماية مصالح الشركة، والمعلومات تشر الى أن بعض ممارساتهم لتحقيق أهدافهم كانت لا تخلو من قذارة..

كلام قبل السلام: إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه..!

سلام..