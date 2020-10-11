✍️ إياد الإمارة||

▪ ما هو ذنب أبناء ذي قار؟

ما ذنب كل الذيقاريين وأبناء الجنوب عامة أن يكونوا ضحايا مناكثات سياسية ونوايا بعض القوى السياسية الضالة التي تريد تمرير مصالحها على أساس مصلحة الوطن؟

الإعترافات والمعلومات من داخل الشغب تفيد بتمويل قدمته قوى سياسية ضالة لإثارة كل هذا الشغب الذي تسبب في إيقاف الدراسة في المدارس والجامعات وهكذا تخرج (٣٣) مدرسة في ذي قار بنسبة نجاح صفر ٪، تتحمل ذلك القوى السياسية التي تريد السلب والنهب بغير وجه حق.

رجل نكرة جاء على غفلة من الناس، وصبي طائش مغرور لا يمتلك من عوامل القوة إلا المكر والغدر والحيلة، وآخرين من خارج الحدود هم السبب في كل ما حدث من شغب داخل التظاهرات، هم من عطل مطالب الناس، وتسببوا بكل هذا التخريب الذي حدث في مدننا الجنوبية.

يا أبناء الشهيدين الصدرين العظيمين اتحدوا وكونوا كما هو العهد بكم، اولوا وعي أشداء على الكفار وآل الغدر والخيانة "الجبناء".

لا تتركوا العراق لأهل الثرثرة وآل البخل الغدرة الفجرة.