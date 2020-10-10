المقالات

العالم في طريق الجنون العلمي


 

مجيد الكفائي||

 

مع بداية العام المقبل ٢٠٢١  وحتى ٢٠٢٥ سيشهد العالم تغيرا جذريا لم يشهده منذ اكثر من ٣٠٠ مئة سنة وفي جميع المجالات العلمية والتكنولوجية والانسانية، فالتطور الخطير في مجال تكنلوجيا المعلومات اتاح للباحثين من اعداد مشاريع عملاقة للتحكم في الكون وما فيه باستخدام علم الطاقة الحيوية والذي يعد من ابرز العلوم القديمة الحديثة التي تستطيع فعل المعجزات واحداث التغيرات الكونية والبايلوجية والنفسية وبطريقة سهلة لا يرافقها اي ضجيج، ولا يشعر بها احد ، فالطاقة كما هو معروف هي احد خصائص المادة ويمكن تحويلها الى اشكال منها الحرارة والاشعاع والاشعاع هو طاقة كهرومغناطيسية تنتقل، وتتحرّك عبر الموجات المستعرّضة، وتشمل كلّ من: الضوء المرئي، والأشعة السينية، وموجات الراديو،  واشعة غاما ، وغيرها الكثير ، وقد تبين ان الطاقة موجودة في كل شيء وان لم نرها ، فاي جسم صلب او سائل فيه طاقة وان لم يتحول الى شكل اخر وان جسم الانسان فيه طاقة وان لم يرها احد وان هذه الطاقة دائمة ومتجددة وانها لا تفنى ابدا وحسب نظرية التشابك الكمي في الفيزياء فان فصل جزيىء الى قسمين وابعاد احدهما عن الآخر لالاف الكيلومترات لن يقطع الاتصال بينهما طاقيا ، وبالتالي فيمكن للانسان استخدام الطاقة الصادرة من جسمه كافكار ومشاعر   وطاقة اجسام الاخرين وتجميعها وتسخيرها لما يريد وبدون اذن او رخصة من اؤلئك البشر،

وهذا تطور عظيم سيغير العالم تماما ، نعم سيتغير العالم رويدا رويدا وسيفاجأ الجميع انه من ضمن التغيير وماضيا فيه بارادته، وجزء منه برغبته، وسيتحول العالم الى عالم الي يتم التحكم به عن بعد وسيكون بني الانسان اول ضحايا هذا العالم الجديد ، فالمشروع يقتضي التحكم بافكار الانسان ومشاعره والتي هي اهم شيء فيه وبالتالي السيطرة على سلوكه وافعاله وتسخيرها لصالح الاخرين ومشاريعهم  في التمكن والسيطرة ومن ثم اعلان الربوبية، الربوبية ليس بمعناها الديني ، بل بمعنى السيطرة والقوة والطاعة العمياء، وساعتها سيتقبل العالم كل شيء كأنه امرا طبيعيا وعاديا ،  التغيير سيبدأ ولكن جرعة بعد جرعة وسيتقبله العالم وهو مبتسم ابتسامة الابله الذي سيقدم نفسه قربانا للرب ، هذا التغيير المرتقب لم يكن قرارا انفراديا لقائد دولة من الدول ولا قرارا لبضع قادة بل هو باتفاق قادة دول العالم المتقدمة، التي ترى ان خارطة العالم  يجب ان تتغير لصالحها وان كل البشرية يجب ان تخضع لنظام عالمي جديد .

ان نظرية التشابك الكمي والطاقة الحيوية ستجعل العالم الجديد عالما مختلفا ، فمن خلال استخدم وتجميع داتا البشر بدأ المشروع  وهو مشروع عالمي كبير للتحكم بالانسان والكون يعرف بقاعدة بيانات الشياطين والذي تبنته اكبر شركة عملاقة من شركات التكنلوجيا في العالم والتي استطاعت خلال سنوات ماضية من ايهام البشر باستخدام اختراعاتها الكثيرة للتأثير فيهم وتسييرهم حيث تريد، وقد كانت رائدة في مجال تحويل الافكار والسيطرة على المشاعر بطرق تقنية فريدة من نوعها ، وقد اثبتت كفائتها في جعل اكثر من ٤ مليار انسان يستعملون اجهزتها طائعين مذعنين من حيث لا يدرون ، وتمكنت من خلال تطبيقات استخدمتها في هذه الاختراعات من دراسة النفس البشرية وكيفية تسخيرها وبطريقة علمية ، وستعمل من خلال هذا المشروع الجديد على جعل الانسان طائعا منفذا لكل ما يوحى له ، وسيعلم الذين يعملون في المشروع نوايا الاخرين واحلامهم وافكارهم ومشاعرهم وتوجهاتهم قبل ان يعرفونها هم انفسهم او يجسدونها على ارض الواقع ، فلا يعجب احد في مكان ما ان فكرَّ بسرقة متجر ان يجد امام بيته سيارة الشرطة تنتظره لتقتاده الى المركز قبل ان ينفذ جريمته ، ولا يعجب ضابط عسكري ان احيل على التقاعد فحتما انه فكر بانقلاب عسكري ، فالعلم الجديد هو حلّ لمشكلة معرفة التفكير المستعصية حيث الكل يفكرون ولا احد يعرف بماذا يفكرون ، وحل ّلمشكلة الحرية التي يطالب به الكثيرون وتسبب قرفا وازعاجا للاخرين ، لكن المشكلة الكبرى ان نيكولا تسلا اختفى بشكل غامض ولا يستطيع وضع جائزة كجائزة نوبل لمن يستخدم اختراعاته في مجالات السلام والطب وخدمة الانسانية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ دعونا نستيقظ من "الجيثوم" من أجل الصباح..!
ولّى زمن اضرب واهرب
آل سعود وترامب أيهما مرهون ببقاء الآخر
حكم النواطيق..!
الحرب الإلكترونية المتخصصة !! مهم
النفط لن يطيل أعمار الطغاة..«رسالة إلى فرعون قبل هلاكه»  
العالم في طريق الجنون العلمي
المدمنون على موائد التصحر
خربشة..!
ألا زلتم نائمين!؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك