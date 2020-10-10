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ذكر الشهداء .. ما لكم كيف تحكمون ؟


 

✒️ محمد شرف الدين||

 

١- الباري تبارك وتعالى يرشدنا إلى أن نتعامل مع الشهداء بنفس المعيار الذي نتعامل مع الأحياء ، بل هم يستبشرون بأعمالنا الدنيوية حيث يقول

" وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

٢- التعامل مع الشهداء يكون بوسيلة ذكرهم واستحضارهم في عمل نقوم به حتى لو كان عمل مستحب نيابة عنهم رضوان الله عليهم اجمعين .

٣- استذكار الشهداء يثبت لنا أحقية الأهداف التي قدموا من أجلها أرواحهم الزكية التي كانت تعلم الكثير من الناس كيفية الحركة والسير في ظل امواج الفتن ،ومواجهة الظلم والطغاة .

٤- ذكر الشهيد يرسخ عمق العقيدة التي أمن بها في قلوب أتباعه الذين هم يذكرونه ، وبالتالي يتحصن بها أمام حيل الشيطان الأكبر بابواقه الإعلامية.

٥- صور الشهداء تشع بأشعة شمس الصباح على الناس ،حيث الخضرة، الحركة والنشاط ، والهواء النقي ،وكذلك ترسم لهم جمال الغروب ،

وتكون أشعتها قاسمة التعابير الوجه اثناء الظهيرة فتحرقها وتعكرها.

٦- طريق الشهداء هو طريق الذين أنعم الله عليهم ، حيث يطلبه المصلي من العلي القدير في اليوم الواحد  عشر مرات بقوله "إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم...." وفي آية أخرى يقول الباري تبارك وتعالى

"وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً"

فلما نرفع صور الشهداء في مسيرنا لسيد الشهداء ليس إلا تجديد العهد والبيعة معه سلام عليه بالسير على نهجه وصراطه .

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