قمبازيات !!!

باقر الجبوري||

السفسطائيين الجدد !

عگروگة والوصخ ولاستيكة !

يطالبون بفصل الدين عن السياسة !!!

واضح ومفهوم !

فالقرود اعداء ما جهلوا !

مع انهم في المقابل يذهبون مشيأ على الاقدام او على الدراجات حاملين القامات والمخدرات لزيارة (( الحسين ع ))

الذي أستشهد قبل الف عام بسبب اقحامه الدين بالسياسة !!

وليطالبوا من هناك مرجع الشيعة ( الاسلامي ) !!

بفتوى ضد السياسيين الفاسدين (( الشيعة فقط )) !

على أعتبار الاخرين فاسدين من (( الگماط ))

سؤال ... اذا كنتم بعيدين عن الدين !

ومظاهراتكم سياسية وليست دينية !

وشعاراتكم تطالب بفصل الدين عن السياسة !!

فلماذا تقحمون السياسة بالدين !!!

صب بيها ... چب بيها !!!

اعتقادي (( الافضل ان يفتي لكم ... من اخرجكم )) !!

وعلى گولتكم !!!

انتوا مرجعكم معمم واحنة قائدنه صفاء !!!

وخلي سطيفن ابن جينا يفيدكم !!

تحياتي ....