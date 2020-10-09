المقالات

قمبازيات !!!


 

باقر الجبوري||

 

السفسطائيين الجدد !

عگروگة والوصخ ولاستيكة !

يطالبون بفصل الدين عن السياسة !!!

واضح ومفهوم !

فالقرود اعداء ما جهلوا !

مع انهم في المقابل يذهبون مشيأ على الاقدام او على الدراجات حاملين القامات والمخدرات لزيارة (( الحسين ع ))

الذي أستشهد قبل الف عام بسبب اقحامه الدين بالسياسة !!

وليطالبوا من هناك مرجع الشيعة ( الاسلامي ) !!

بفتوى ضد السياسيين الفاسدين (( الشيعة فقط )) !

على أعتبار الاخرين فاسدين من (( الگماط ))

سؤال ... اذا كنتم بعيدين عن الدين !

ومظاهراتكم سياسية وليست دينية !

وشعاراتكم تطالب بفصل الدين عن السياسة !!

فلماذا تقحمون السياسة بالدين !!!

صب بيها ... چب بيها !!!

اعتقادي (( الافضل ان يفتي لكم ... من اخرجكم )) !!

وعلى گولتكم !!!

انتوا مرجعكم معمم واحنة قائدنه صفاء !!!

وخلي سطيفن ابن جينا يفيدكم !!

تحياتي ....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قمبازيات !!!
إغلاق السفارة وإنعكاسه.. أمريكياً
جنود الحسين اليوم
احداث كربلاء الاسباب ومن ورائها؟
دواعش السياسة والدعوة الى إعادة نظام صدام
رسائل في تكامل الإنسانية
عدوى الانحراف الذهني
انتهت زيارة الاربعينى بانتصار الجماهير الحسينية
عن مستقبل العراق
بين السفارة الأمريكية ومرقد سيد الشهداء الحسين "ع"..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك