المقالات

أراك المهدي .. 


مازن البعيجي ||   ولا شأن لي بمن لا يراك أصلاً! بل وأشعر أني خلقت لك وحدك ما دامت الحجة الشرعية قائمة للأن عليك وأنك مورد تكليفي وهو أتباعك والخضوع لأوامرك بما يقره فقه العترة وفتاوى العلماء ومنهم أنت . سيدي قد لا أجد حول وطول وقوة أو أي شيء يستحق الشكر أو أعتبره نعمة كبيرة وكل شيء منك نعمة عظيمة ، لكن حمر النعم العظيمة والكبيرة هو العيش في زمن أنت فيه وأنا أعرفك بهذه المعرفة المنجية لقلبي والمنقذة لروحي وأنا كل شيء يستقر على الجودي وعند نصرتك يا "حسين العصر" المعنوي وأستغاثتك الواجبة على من يعرف من أنت؟ وما تكليفك؟ وأي سفينة كلفت بإيصالها لبر الأمان؟  مسؤولية ملأت جوانحي لدرجة لم اجد وقتاً لضد يزاحمها أو التفكير بغيرها ممكن أن يصبح شيئاً يبعدني عنها تفكيراً وسلوك ومنهجاً ، بل وكل يوم رسائلها - الولاية - تطرق مسامع الروح لتجعلني أقضي ما فات من العشق يوم كنت محروماً معاقب مبعد عن رؤياك كما آراك .  ولعل مشهد زيارتك للأربعينية وأنت وحيداً والقارىء الناعي ينهال عليك بما يريق دموعك الغالية رأيت فيك مشهد ولي العصر وكيف عاش تلك الوحشة القاسية والمؤلمة والصعبة ، لكن على كل من عرفك ببصيرة نقية وأتباع طاهر ونية خالصة عليه الشكر والكثير في الزمن التيه والضياع والشذوذ والعمى هو أجلى مظهر عند من غرته الدنيا وصار غريقها والقاع قبره!   البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
نحن وعمقنا العربي..!
الأربعينية وأنشطة رسالية هائلة
اثارة فوضى المعلومات واسبابها
أراك المهدي .. 
في المرمى..مرجعياتكم وقادتكم وتضحياتكم
كن صريحاً دائماً..!
لاتعبثوا ..بالحسين!
بادروا الى احداثكم قبل ان تسبقكم اليهم المرجه
اليوم كشفت هوية الشباب 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك