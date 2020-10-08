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كن صريحاً دائماً..!


  ✒️رماح عبدالله الساعدي||

 

فأجمل شيءٍ في الحياة هي الصراحة وما اجمل من الصراحة هي صراحتك  مع نفسك فكن صريحا دائما معها  واسألها الى اين المنتهى الى اين نحن سائرون. اين تريدين ان يستقر بنا او تستقر بنا الحياة. كن صريحاً لا لاجل الصراحة او ليقال عنك انسانٌ صريح. بل لاجل ان ترتقي الى الارتياح النفسي ترتقي عندما تكون صريحاً مع نفسك تناقشها تحاورها . تصارحها باخطائها تعاقبها ان اخطأت وتكافئها ان احسنت. عند اخطائها تتعاهد معها على ان لا تعود الى هذه الاخطاء وتتفق على ان تستمر. بطريق الخير بطريق الصبر والايمان لطريق الخلق الحسن طريق المعاملة. الصحيحة بطريقة الحب المتبادل بينك وبين كل ابناء البشر بينك وبين اخوانك وان تحب لاخيك ما تحب لنفسك لا نقول لك توقف عن العمل والاجتهاد في جمع الاموال ونيل المراتب. بل ليكن جمعك المال جمعاً مباركاً حلالاً في عين الله فلتكن اعمالك جميعها في عين الله وقربة له ساهم في نصرة المظلوم ساهم في سد حاجة المحتاج. شارك الاخرون بارائهم ناقشهم واعلم اين الصواب حاول ان تدل الضال إلى  طريق الصواب باسلوبٍ محببٍ جميل باسلوبٍ نصوحٌ بينك وبينه وان استطعت . فاعطيه النصيحة بطريقٍ غير مباشر حاول ان ترتقي دائماً الى ان تكون الاخ الناصح والصديق الودود الذي يحضر في الشدة قبل الرخاء حاول ان تكون المؤمن الذي يقتدى به حاول ان تكون الحسيني الحق. الذي يبذل كل ما يملك من اجل اعلاء كلمة لا اله الا الله ومحمد رسول الله حاول ان تنشر ثقافة الحسيني  الواعي الذي يجعل هدفه الوحيد والاسمى هو السير على نهج ابي الاحرار من خلال . المطالبة بالحرية ليست الحرية التي يدسها لنا الغرب بل حرية الرأي حرية  التعبير وحرية الحسين عليه السلام  الذي لم يسكت على الطغاة ولم يجاملهم بل صرخ صرخة حقٍ وخرج هو واهله وعياله لمواجهة الظالم ونصرة المظلوم . خروج الحسين عليه السلام مع اهله وعياله  رسالةً لعلنا غافلون عنها او البعض منا ان الحسين لم يخرج بشخصه بل خرج مع عائلته ليقول لنا على الجميع ان يقف بوجه الظلم والطغيان. وان لا يقبل بان يدنس الحق بالباطل وان تعلو كلمة الباطل على الحق والا يرتفع صوت الظلم. ويبخس حق المظلوم وان نكون نحن مؤمنون حقا  وحسينين حقا. ولولا ان الحسين على حق وثورته على حق وخروجه كان لنصرة الحق ما بقي ذكره  وما بقيت . رسالته رغم هذا العمر الطويل والاف السنين والسنين رسالة الحق التي ترهب الظالم حتى وقتنا هذا
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