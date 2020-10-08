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بادروا الى احداثكم قبل ان تسبقكم اليهم المرجه


 

عبــــاس العـــرداوي ||

 

ورد في تراث آل البيت الكرام الدعوات الى الحفاظ على الشباب والعمل على استيعابهم والحث على تفهم زمانهم واشهر ما ورد هي ( لاتقصروا اولادكم على تربيتكم لانهم خُلقوا لزمان غير زمانكم ) والحديث الذي ورد في صدر المقال يقال انها وردت في احداث تخص الحث للآباء على حسن التربية للابناء ولا شك هذا ينساق الى كل الآباء والتربويين والمسؤولين وكل مؤثر في المجتمع فنان صاحب منبر ثقافي او ديني او اجتماعي الكل مسؤول عن هذه الثمرة الالهية وعن رعايتها وعن حمايتها وتذويب كل العقبات امام فتح افق ابداعها ونشاطها وان تزهر زاخرة بالعلم والمعرفة متسلحة في زمن الامراض والاوبئة بل مع ادراك العدو لاهميتها

هنا يتوجب زيادة التحصين والذود عنها

ما حدث ياسادتي هو اننا كسبنا الثروات واضعنا الثمرات

نعم اقولها بمرارة كسبنا الثروات المادية والمعنوية وزدادت الكروش والعروش دون شك هذا كان شرك الشيطان وطعم العدوا لنا في اهمال واغفال الثمرة الكبرى والعطا الاعظم الا وهو الشباب

لم يتنافس اهل الحل والعقد على مشاريع تربوية لهؤلاء ولم يُدرجوا ضمن اهتمامات المربيين ببساطة لانهم لا يشكلون ريعًا مباشرًا ولا يغدقون ربحًا عاجلًا

ولان المفكر والمربي ومن في شاكلته لم تكن اهتماماته لمجتمعه ولوطنه ولان هذه التجارة لم تكن ضمن وعيه وفكرة الذي تزاحمت عليه الارقام الفلكية لم يرى بريق وندرة وجودهم اشبه بقصة الذي وجد ماسه وذهب الى سوق الخضار لتقيمها لم تكن سوء حجرة لامعه في اعينهم ولم تحظى بمن يقيمها لذا القاها وذهب خائبا لانه لم يدرك ثمن ما القى ولا حرج على من قيم لانه ليس اهلا بل ذنب من ذهب بها اليه .

نفس الامر حصل مع ثمرة الفؤاد من شباب زاهر بعمر الورد منهم من اكمل علومه ومنهم من ابدع بحرفه ومنهم من ينتظر تسخير طاقته ونشاطه لخدمة بلاده لم يكن نصيبه منها الا ان يهاجر وقد يكون طعما للبحر او يصبر ويكون طعمًا للفقر

واهل الحل والعقد انشغلوا عنه في الثروات نعم حتى من امتلى كرشه من الحلال هو مسؤول عن هذه الطاقات الشابة لم يسهم كل ذي جاه ومال بافتتاح المصانع والمعامل والورش لتنظيم هذه الطاقات لم تستوعب ضمن استثمارات حقيقة تكون جدوى الرحب هم وليس نتاجاتهم ويكونوا شركاء في رفد الاقتصاد بعطائهم لم يبخلوا بدمائهم الطاهرة حين صدح صوت الحق مناديا للذود عن العراق وتدافعوا فرحين على سواتر العز لانهم بحق ابناء العراق

ولا يغادر الذاكرة ذاك الصوت المبارك

...الچف والساگ الطاحن فدوه بس كون مستورات .......

 ممتلى غيره وحمية وعز وآباء انه عراقي جنوبي وكفى

ماحدث وببساطة ان هنالك من وعى قيمه هذا الثمرة وحافظ عليها واشعرها الامان واستمع اليها نعم الاستماع في بعض الاحيان كافي للتعلق استمع اليهم ادرك قيمتهم ووظف طاقاتهم واثار حميتهم ووجه البوصلة الى هدف محدد وقدر قوتهم فاصبحوا قنبلة موجهه بدقة تسير بصمت لتسمع من استجهلها اثرها

وهو نص ماتطلبه منا الشريعة والاثار المباركة عن ائمة آل البيت التي ركزت على هذه الشريحة وطالبت حتى على مستوى الحرف ان تتعلمها وان تتقنها وان تنصت اليها واتشارك الرأي والقول وتصوب باحتراف نحو الاهداف السامية للاسف هذا الفشل تتحمل مسؤليته الاسرة قبل المجتمع لانها البيئة الاولى التي غذته ومنها خرج الى المجتمع اللقمة الحلال والسلوك القويم والقدوة الحسنة كلها عوامل مهمة في تربية الفرد وتنعكس على المجتمع وتناله منها اثاره ونتائجه

ولان الثمرات لازالت تتدفق الى المجتمع  اجد لزاماً بحسب النتائج السابقة ان نعمل بجد اباء وامهات افراد ومؤسسات بكل الثقافات وباستخدام كل الوسائل المتاحة من اجل دعم قطاع الشباب والاهتمام بهم بجد وحزم وضبط ايقاع المستقبل اجد ان توفير فرص العمل المناسبة والعيشة الكريمة هي اهم مقدمات الاقناع لكسب هذه الشريحة المهمة تدارك ما فات والتعلم من التجربة السابقة تكفي للحفاظ على هذه النعمة .

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