فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||
١- ثوار تشرين وبسابقة ملفتة للغاية/ ينفون العثور على جوازات إيرانية في حادثة كربلاء.
٢- يرفضون إدخال الدين بالسياسة/ ويريدون إدخال سياستهم للحسين!
٣- لو كان صفاء حيا لضحك على المشاية/ إيقونة زوار الثورة.
٤- لن تحتاج إلى دعاية مضادة ضد الحكومة/ يكفي أن تشاهد خطابها مرتين.
٥- قرر البرلمان التركي التمديد لجيشه في العراق حتى 2021/ جبناها على هيبة الدولة.
٦- اسمه أبو ذر وهيج يحجي/ لو مروان شلون!
٧- نظرا للنقص الشديد، الجماهير تطالب العتبة بإنتاج/ عصا الكفيل.
٨- عقداء وعمداء وألوية البيشمركة أكثر من الجيش الأمريكي حسب تصريح قوباد/ وتعال اقنعني مابيهم فضائيين.
٩- هل يجوز خبط الاسمنت المستقطع من راتب الموظف بماء دجلة والفرات/ أم هذه إساءة للوطنية؟
١٠- بطلنا نطالب الحكومة بوعود برنامجها الوزاري/ نريد بس الحصة خايبين وينها؟
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