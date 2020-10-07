عاجل : جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة تظاهرت في باب قبلة الامام الحسين عليه السلام ومن ثم اختراق الحرم المقدس
المقالات

لولا عنايتنا بكم!


 

مازن البعيجي ||

 

قبل ايام عدة قلت فرضية في مقال عن المنع الذي حصل بسبب كورونا ظاهراً! وأحتمالاته ومنها ذكرت قلت قد يكون الله تبارك وتعالى أراد أن يحفظ الدماء الكريمة لعشاق أهل البيت من "الأيرانين" الذين عندما يصلون الى العراق الكثير منهم لا يعرفون المناطق أو الأشخاص ويركب بأي وسلية ويثق بسهوله ، ومثل أحداث البارحة في كربلاء وهم ملايين أين ما تلتفت تجد منهم حتى في الأحياء والطرقات والدروب وهي أحداث معد لها من قبل السفارة بشكل كبير ، لو كان الأيراني موجود لحدث ما لا يقبل به أي شريف وطاهر حليب ولأصبح الواحد منا بأكثر من حرقة قلب ، لأن من لا يتورع عن قذف الحسين وخدام الحسين وأمن الحسين ويكون منزوع الحياء فهل سيتوقف عن أيذاء الأيراني جزماً سيكون هناك ضحايا كانت قد تسبب أذى كبير لعموم عشاق محمد وآل محمد عليهم وبالتالي هي هدف نوعي للسفارة والصهيووهابية القذرة المتربصة لتقول ما جرى شيعة العراق قتلوا شيعة إيران ولك حسابات مثل هذا الحدث الأعلامي الخطير ، وكم سيترتب عليه مع حكومة بالأصل هي عميلة وعاجزة عن فعل شيء وتتخذ من الشواذ عكاز يقوي شوكتها ويمد عمر نهبها وتخريبها العراق!

وهذا ما كان لطفاً خفياً من الله الكريم والحنان حيث بهذا المنع منع أهانة هذه الدولة من أن تسجل أمريكا عليها أنتصار على أرض الحسين ولو جرح لزائر لها يخلق منه الأعلام أنتصار متعدد الأتجاهات والأغراض .

لتأتي آية الحاج "ق،س" يقيناً كلهُ خير ، تحل معضل فلسفلة المنع وتسجل العناية الإلهية وعناية ولي العصر نصراً وتسديد وعظمة في أنتصار الأسباب الخفية لتقول للفرد المستهدف الأيراني أنت محل لطفي وعنايتي طبعاً أقول الأيراني لأنه المستهدف من قبل السفارة والعملاء الداخل قبل الخارج!

( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ) النساء ٤٥ .

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحدث كما شاهدته
لم تخمد نار الفتنة والشغب عائد من جديد
کما ان الصلاة عمود الدين،فإن زيارة الأربعين عمود الولاية
المطلوب اهانة الحسين!
لولا عنايتنا بكم!
اغلبنا "صامت" ولن يصمد طويلاً..
ارادوها امويةفجعلناها حسينية
الاربعينية والتحديات
الاربعين بين عاشق ومجنون
عراق الأزمات المفتعلة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك