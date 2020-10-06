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شعارات عاشورائية ٣


 

✒️✒️ محمد شرف الدين||

 

" على الإسلام السلام ، إذ بُليت الأمة براع مثل يزيد.."

بسمه تعالى وله الحمد

هذا الشعار أطلقه الإمام سيد الشهداء عليه السلام في المدينة المنورة لما واجه عامل يزيد في المدينة وهو مروان وقد طلب منه مبايعة يزيد ،فاطلق الامام عليه السلام هذا الشعار الذي يمكن لنا أن نستفاد منه عدة أمور :

١- وجود أناس لم يؤمنوا تمام الايمان أو حسب التعبير القرآني "....ولما يدخل الايمان في قلوبكم....." وهؤلاء قد يكون عددهم قليل أو كثير .

٢- ضرورة وجود قائد أو راع لمصالح أي مجتمع ،وهذه ضرورة فطرية اجتماعية ، وحسب تعبير امير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف "...لابد للناس من امير براً كان أو فاجرا....."

٣- ان المجتمع الاسلامي لايختلف عن بقية المجتمعات في إقامة ضرورة وجود القائد أو الراعي للمصالح العامة للإسلام .

٤- تعيين القائد لأي مجتمع يكون من خلال نظريات مختلفة ، من قبيل نظرية القوي هو القائد أو نظرية الملك والسلطة بالوراثة ....وغيرها من النظريات ، وأما نظرية المجتمع الإسلامي تنبثق من حاكمية الله تعالى ووجوب التوحيد الإلهي فيها .

اي ان الحاكم أو الراعي لمصالح المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون وفق الايمان بالتوحيد الإلهي في حاكميته تبارك وتعالى ، اي أنه امتداد لحاكمية الحق تبارك وتعالى بحيث يقيم أحكامه تعالى وحدوده سبحانه .

٥- لو انزلق المجتمع وابتعد عن نظريته الإيمانية في تعيين الحاكم أو الراعي وأخذ بإحدى النظريات غير الإسلامية ، ليس ان عاقبته فقط ارتكاب الحرام لأنه خالف ما يجب القيام به من طاعة الحاكم الذي يقيم الحدود الإلهية . بل تتبعه اثار  سلبية "مادية و معنوية "

٦- من تلك الآثار السلبية لتصدير حاكم بعيد عن الشرع المقدس - مثل يزيد الذي كان نموذجا للأخذ بإحدى النظريات غير الإسلامية في الحكم -

اثر "محو التعاليم الإسلامية" الذي يتحسر الامام الحسين عليه السلام على هذا الأثر فيدل على عظم المصيبة وكبرها بحيث عبّر عنه بقوله" على الإسلام السلام....."

٧- من معاني " على الإسلام السلام...." ان يقوم المسلمون بالتعاليم الإلهية مجرد اشكال أو تعاليم قشرية فارغة المحتوى ، اي صلاة مجرد حركات بدنية ، والصوم يكون بالجوع والعطش فقط وهكذا ،فليس فيها جهاد في سبيل الله أو امر بالمعروف أو نهي عن منكر أو دفاع عن مظلوم أو رد ظالم أو معاداة المستكبر والطاغوت .بل أكثر من ذلك يكون عندهم قتل من يمثل الحاكمية الإلهية في المجتمع مسألة طبيعية والعياذ بالله .

والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين

والحمد لله رب العالمين

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