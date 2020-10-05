فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||
١- هاي حكومة حل مو أزمات/ حتى أسألوا الحشد والعشائر والطلبة والموظفين والأطباء!
٢- يكول الحكومة جابتها تشرين/ هسه افتهمنا ليش منعرف أبوها
٣- القضاء يحكم بسنة ونص على من أهان حامد/ طيب ومن أهان السيد البطاط في جريمة الوثبة وقال عنه مكبسلجي؟
٤- مفتي المملكة الذي حرم الدعاء لحز.ب ا... في حرب تموز/ يفتي بالدعاء لترامب!
٥- ماكرون يرتدي طاقية اليهود أمام المبكى/ ويدعم منع الحجاب!
٦- قاعدة (فكتوري) تتحول إلى (فكتوريا)/ بقلم الكاتيوشا
٧- مالت الله هي لا حكومة حل ولا أزمات، هاي حكومة نقل/ فقد نقلت أزمة موظفي الإقليم للوسط والجنوب.
٨- كبل ماكو وطن ماكو دوام/ هسه فوك ذني ماكو حصة وماكو رواتب ومدري ليش الفوانيل التشكك اختفت!
٩-مدري الحرة توجه بيانات المتظاهرين مدري المتظاهرين يوجهون أخبار الحرة/ مدري اثنينهم توجهّم السفارة!
١٠- هواي قطعات من الحشد شاركت بتأمين الزيارة/ وكالة نون شلون بيكم إذا صدر شكر؟!