فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش|| ١- هاي حكومة حل مو أزمات/ حتى أسألوا الحشد والعشائر والطلبة والموظفين والأطباء! ٢- يكول الحكومة جابتها تشرين/ هسه افتهمنا ليش منعرف أبوها ٣- القضاء يحكم بسنة ونص على من أهان حامد/ طيب ومن أهان السيد البطاط في جريمة الوثبة وقال عنه مكبسلجي؟ ٤- مفتي المملكة الذي حرم الدعاء لحز.ب ا... في حرب تموز/ يفتي بالدعاء لترامب! ٥- ماكرون يرتدي طاقية اليهود أمام المبكى/ ويدعم منع الحجاب! ٦- قاعدة (فكتوري) تتحول إلى (فكتوريا)/ بقلم الكاتيوشا ٧- مالت الله هي لا حكومة حل ولا أزمات، هاي حكومة نقل/ فقد نقلت أزمة موظفي الإقليم للوسط والجنوب. ٨- كبل ماكو وطن ماكو دوام/ هسه فوك ذني ماكو حصة وماكو رواتب ومدري ليش الفوانيل التشكك اختفت! ٩-مدري الحرة توجه بيانات المتظاهرين مدري المتظاهرين يوجهون أخبار الحرة/ مدري اثنينهم توجهّم السفارة! ١٠- هواي قطعات من الحشد شاركت بتأمين الزيارة/ وكالة نون شلون بيكم إذا صدر شكر؟!



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