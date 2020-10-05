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فنتازيا نقاشية

33 2020-10-05

  جهاد النقاش||   ١- هاي حكومة حل مو أزمات/ حتى أسألوا الحشد والعشائر والطلبة والموظفين والأطباء!   ٢- يكول الحكومة جابتها تشرين/ هسه افتهمنا ليش منعرف أبوها   ٣- القضاء يحكم بسنة ونص على من أهان حامد/ طيب ومن أهان السيد البطاط في جريمة الوثبة وقال عنه مكبسلجي؟   ٤- مفتي المملكة الذي حرم الدعاء لحز.ب ا... في حرب تموز/ يفتي بالدعاء لترامب!   ٥- ماكرون يرتدي طاقية اليهود أمام المبكى/ ويدعم منع الحجاب!   ٦- قاعدة (فكتوري) تتحول إلى (فكتوريا)/ بقلم الكاتيوشا   ٧- مالت الله هي لا حكومة حل ولا أزمات، هاي حكومة نقل/ فقد نقلت أزمة موظفي الإقليم للوسط والجنوب.   ٨- كبل ماكو وطن ماكو دوام/ هسه فوك ذني ماكو حصة وماكو رواتب ومدري ليش الفوانيل التشكك اختفت!    ٩-مدري الحرة توجه بيانات المتظاهرين مدري المتظاهرين يوجهون أخبار الحرة/ مدري اثنينهم توجهّم السفارة!    ١٠- هواي قطعات من الحشد شاركت بتأمين الزيارة/ وكالة نون شلون بيكم إذا صدر شكر؟!

 

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