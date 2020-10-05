المقالات

الحسين قدوتي 


  ✒️✒️رماح عبدالله الساعدي||   من اتخذ الحسين قدوة له فلابد للمقتدي أن يعكس صورة واضحة وبرّاقة للمقتدى به ومَن اجمل واروع من ريحانة رسول لله لنقتد به ونرسم له اجمل صورة في هذا الكون تكون صورة  شامخة في الوجود وعلى مر العصور،   فيا أيها الحسيني  نعم من يجعل الحسين قدوته فهو حسيني ولكن ليست بالاسماء والالقاب ، بل بكيف ترسم صورة لسيد شباب أهل الجنة؟ أي الوان تحتاج؟ وعلى اي لوح سترسم ؟وكم ستستغرق؟ وفي أي مكان سترسمها؟ واين ستعلق هذه اللوحة الجميلة؟  اسئلة لابد من الإجابة عليها قبل البدء برسم هذه اللوحة . والجواب ، يمكن القول ، عليه : _ أن يمتلك الوان الصدق والعفة والشرف والاباء وتكون الوانه هذه الوان دائمية ملكه هو في داخله هو لم يستعرها لفترة من الزمن وبعد ذلك يرجعها أو يتخلى عنها، الوان صبغ بها واصتبغ بها ، لا تمحوها حرارة الجو ولا قطرات المطر ولا ممحات المحن بل تجدها لديه متى ما التقيت به ومتى ما رأيته من بعيد او قريب،  والوانها واضحة لدى العدو والحبيب. _ أن ترسم هذه الصورة على لوح حياتك في قلبك في عقلك في وجدانك في تصرفاتك مع القريب قبل البعيد ،مع الصغير قبل الكبير، في دارك ،ومع جارك  في معاملاتك وتصرفاتك أمام الناس وفي خلواتك تكن حسيني الهوى، محبوب ذاب في محبوبه، حتى من يرى المحب يعرف صفات حبيبه _ وعليك رسم هذه اللوحة على مدى حياتك وفي كل لحظاتك، في فقرك وغناك ،في كهولتك وصباك ،في فرحك وفي حزنك، في مرضك وعافيتك،  فعليه أن تكون تلك اللوحة الجميلة في كل مكان من الحياة، وتحملها معك حتى الممات _ وان ترسمها في اجمل مكان وهو قلبك ،وقلب المؤمن أن عشق ذاب في معشوقه،  واروع ضياء هو ضياء البصيرة الحقة واليقين التام بأن ما ترسم هو سبيلك لنجاة وللفوز والسعادة في الدارين ، واجمل ضوء هو ضوء ايمانك وحبك لصاحب هذه الصورة الجميلة وبما ضحّى حتى تصلك هذه الفيوضات الايمانية  والنعم التي فيها أنت الآن    _وتعلق هذه اللوحة الجميلة والرائعة في قلب كل من يراك ويتعامل معك ويعاشرك فباخلاقك الايمانية وتحملك للمسؤولية ، ومساعدة المحتاجين سيعرف انك تنتمي لصاحب هذه اللوحة الجميلة دون ان تنطق أو تعرّف عن نفسك  .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
«أبو مهدي المهندس رد وطنكم يل تريدون الوطن»
في لقاء الأمس رسب الكاظمي ونبيل جاسم بامتياز
هيئة الحشد الشعبي ليست فصيلاً مقاوماً !؟
بين شعارين: (نريد وطن, نريد راتب)
نريد راتب !!
الحسين قدوتي 
غارقةٌ على اليابسةِ
 كيف نضمن وجود وطن آمن مصان ؟!
محد ملتفت للموظف بهاي الدولة..
حكومتنا إفتراضية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك