المقالات

خدام  الحسين ودورهم في حفظ الشعائر الحسينية 


   السيد محمد الطالقاني||   كان النظام البعثي المقبور يخشى من خطورة الشعائر الحسينية في استمرار حكمه وتسلطه على رقاب الامة . فمنذ اليوم الاول لانقلابهم المشؤوم, شن نظام البعث الكافر  حربا واسعة ضد الشعائر الحسينية , معتبرا  المشاركة فيها جريمة عظمى تصل عقوبتها الى الإعدام, أو السجن المؤبد, لانها كانت تتصف بالتجمع الجماهيري الكبير, والشعارات الثورية الرافضة للظلم، والداعية للخروج على الظالمين.    وكان لخدام الامام الحسين عليه السلام دورا بارزا في حفظ الشعائر الحسينية, والذين يعتبرون هذا الدور هو امتدادا لدور انصار ابي عبد الله .  فكانت اولى المواجهات في  شهر محرم سنة  1969, عندما قامت السلطات البعثية  بالتضييق على مراسم العزاء والمواكب الحسينية، فمنعت بعضها وأملت شروطاً على البعض الاخر، حتى وصل الامر ان أغلقت أجهزة السلطة في مدينة النجف الاشرف  أبواب مرقد الإمام علي عليه السلام في ليلة التاسع من المحرم,  حيث في هذه الليلة تكون مراسيم ختام العزاء العاشورائي على المعتاد سنويا, مما سبب في حدوث مواجهة واصطدام بين ابناء المواكب الحسينية ورجال الامن البعثي, فدخل الآلاف من المعزّين الغاضبين صحن أمير المؤمنين علي عليه السلام  عنوة, وعلى اثر ذلك تم اعتقال العديد من رجال الدين, ومنظمي المواكب الحسينية. ثم استمر التضييق على خروج المواكب الحسينية في الاعوام اللاحقة, حتى حددت السلطات البعثية  في عام 1972 مراسيم اقامة العزاء في  بعض الحسينيات التي اختارتها  ولم تسمح لغيرها أن تقوم بالعزاء.     وفي ليلة العاشر من محرم 1975، منعت السلطة الصدامية خروج مواكب العزاء الحسيني، وعلى إثرها ضربت الجماهير الحسينية الغاضبة  في النجف الاشرف  قرار السلطة، وخرجت في مسيرات صاخبة بالسلاح الأبيض، وحدثت مجابهات مع الامن الصدامي, اعتقل على اثرها العشرات من خدام الامام الحسين عليه السلام.  واستمرت الاضطرابات في هذا العام حتى شهر صفر حيث قامت الجموع التي زحفت الى كربلاء لاداء زيارة الاربعينة  بتمزيق صور المقبورين البكر وصدام، وتحولت تلك المسيرة العزائية إلى تظاهرة واسعة رفعت فيها الشعارات الثورية الداعية الى رفض الظلم والاستعباد. ونتيجة لذلك بادرت  حكومة البعث الكافرة في السنة التالية اي في عام 1976 إلى منع مسيرة الاربعينية التي تتجه من مختلف مدن العراق إلى كربلاء مشياً على الأقدام, لكن الامة كانت مصرة على اداء المسيرة الاربعينية , فخرجت متجه نحو كربلاء العشق الحسيني سيرا على الاقدام, واصطدم خلالها المشاة مع  قوات السلطة التي تحشدت لمنعهم، وحدثت أعمال عنف واعتقالات، إلاّ أن السلطة فشلت في الوقوف بوجه المشاة الذين تمكّنوا من الوصول إلى كربلاء بعد ثلاثة أيام من السير على الأقدام. وفي السنة اللاحقة كانت المواجهة الكبيرة بين خدمة الامام الحسين عليه السلام وقوات الامن الصدامي, حيث  انتفاضة صفر عام 1977 حين تحدّت الجماهير الحسينية الطائرات والدبابات ,والحديد والنار, بدروع بشرية ليعلنوا بداية انتفاضة حسينية اسلامية كبرى, انتفاضة شعب حسيني ثائر بوجه نظام يزيدي كافر . فكانت انتفاضة صفر الخالدة,  تلك الانتفاضة التي جاءت  لتجديد الروح العاشورائية والتضحيات الكربلائية عندما انطلقت الامة شاهرة سيوفها بوجه الحكم العفلقي الاستبدادي الجائر, متجاهلين ذواتهم ومصالحهم ومتخلين عن أهوائهم وشهواتهم ,هدفهم إعلاء كلمة الله واحقاق الحق, فبدأت المواجهة الكبرى مع النظام البعثي الكافر, وسالت لنا  فيها دماءا عزيزة وغالية علينا, رسمت  للاجيال صورا رائعة في الفداء والتضحية والايثار.  وقد شهدنا ثمرات تلك الدماء الزواكي في عصرنا الحالي, بهلاك ذلك الطاغية وسقوطه في مزبلة التاريخ, وبقيت صور شهداء الشعائر الحسينة من خدمة الامام الحسين عليه السلام راسخة في نفوسنا ليخلدها التاريخ على مر الدهور.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غارقةٌ على اليابسةِ
 كيف نضمن وجود وطن آمن مصان ؟!
محد ملتفت للموظف بهاي الدولة..
حكومتنا إفتراضية..!
خدام  الحسين ودورهم في حفظ الشعائر الحسينية 
الحمد لله !!!!خلصنه من الاحزاب الاسلامية الشيعية ( حصراً )
ألواح طينية؛ هل بنينا دولة “تَسْعُلُ” في الظلام؟!
وأنقلب السحر على الساحرة!
ضياع القانون في بلد التشريعات
ننتظر عام الخير..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك