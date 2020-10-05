خدام  الحسين ودورهم في حفظ الشعائر الحسينية 

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السيد محمد الطالقاني|| كان النظام البعثي المقبور يخشى من خطورة الشعائر الحسينية في استمرار حكمه وتسلطه على رقاب الامة . فمنذ اليوم الاول لانقلابهم المشؤوم, شن نظام البعث الكافر حربا واسعة ضد الشعائر الحسينية , معتبرا المشاركة فيها جريمة عظمى تصل عقوبتها الى الإعدام, أو السجن المؤبد, لانها كانت تتصف بالتجمع الجماهيري الكبير, والشعارات الثورية الرافضة للظلم، والداعية للخروج على الظالمين. وكان لخدام الامام الحسين عليه السلام دورا بارزا في حفظ الشعائر الحسينية, والذين يعتبرون هذا الدور هو امتدادا لدور انصار ابي عبد الله . فكانت اولى المواجهات في شهر محرم سنة 1969, عندما قامت السلطات البعثية بالتضييق على مراسم العزاء والمواكب الحسينية، فمنعت بعضها وأملت شروطاً على البعض الاخر، حتى وصل الامر ان أغلقت أجهزة السلطة في مدينة النجف الاشرف أبواب مرقد الإمام علي عليه السلام في ليلة التاسع من المحرم, حيث في هذه الليلة تكون مراسيم ختام العزاء العاشورائي على المعتاد سنويا, مما سبب في حدوث مواجهة واصطدام بين ابناء المواكب الحسينية ورجال الامن البعثي, فدخل الآلاف من المعزّين الغاضبين صحن أمير المؤمنين علي عليه السلام عنوة, وعلى اثر ذلك تم اعتقال العديد من رجال الدين, ومنظمي المواكب الحسينية. ثم استمر التضييق على خروج المواكب الحسينية في الاعوام اللاحقة, حتى حددت السلطات البعثية في عام 1972 مراسيم اقامة العزاء في بعض الحسينيات التي اختارتها ولم تسمح لغيرها أن تقوم بالعزاء. وفي ليلة العاشر من محرم 1975، منعت السلطة الصدامية خروج مواكب العزاء الحسيني، وعلى إثرها ضربت الجماهير الحسينية الغاضبة في النجف الاشرف قرار السلطة، وخرجت في مسيرات صاخبة بالسلاح الأبيض، وحدثت مجابهات مع الامن الصدامي, اعتقل على اثرها العشرات من خدام الامام الحسين عليه السلام. واستمرت الاضطرابات في هذا العام حتى شهر صفر حيث قامت الجموع التي زحفت الى كربلاء لاداء زيارة الاربعينة بتمزيق صور المقبورين البكر وصدام، وتحولت تلك المسيرة العزائية إلى تظاهرة واسعة رفعت فيها الشعارات الثورية الداعية الى رفض الظلم والاستعباد. ونتيجة لذلك بادرت حكومة البعث الكافرة في السنة التالية اي في عام 1976 إلى منع مسيرة الاربعينية التي تتجه من مختلف مدن العراق إلى كربلاء مشياً على الأقدام, لكن الامة كانت مصرة على اداء المسيرة الاربعينية , فخرجت متجه نحو كربلاء العشق الحسيني سيرا على الاقدام, واصطدم خلالها المشاة مع قوات السلطة التي تحشدت لمنعهم، وحدثت أعمال عنف واعتقالات، إلاّ أن السلطة فشلت في الوقوف بوجه المشاة الذين تمكّنوا من الوصول إلى كربلاء بعد ثلاثة أيام من السير على الأقدام. وفي السنة اللاحقة كانت المواجهة الكبيرة بين خدمة الامام الحسين عليه السلام وقوات الامن الصدامي, حيث انتفاضة صفر عام 1977 حين تحدّت الجماهير الحسينية الطائرات والدبابات ,والحديد والنار, بدروع بشرية ليعلنوا بداية انتفاضة حسينية اسلامية كبرى, انتفاضة شعب حسيني ثائر بوجه نظام يزيدي كافر . فكانت انتفاضة صفر الخالدة, تلك الانتفاضة التي جاءت لتجديد الروح العاشورائية والتضحيات الكربلائية عندما انطلقت الامة شاهرة سيوفها بوجه الحكم العفلقي الاستبدادي الجائر, متجاهلين ذواتهم ومصالحهم ومتخلين عن أهوائهم وشهواتهم ,هدفهم إعلاء كلمة الله واحقاق الحق, فبدأت المواجهة الكبرى مع النظام البعثي الكافر, وسالت لنا فيها دماءا عزيزة وغالية علينا, رسمت للاجيال صورا رائعة في الفداء والتضحية والايثار. وقد شهدنا ثمرات تلك الدماء الزواكي في عصرنا الحالي, بهلاك ذلك الطاغية وسقوطه في مزبلة التاريخ, وبقيت صور شهداء الشعائر الحسينة من خدمة الامام الحسين عليه السلام راسخة في نفوسنا ليخلدها التاريخ على مر الدهور.