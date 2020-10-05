المقالات

الحمد لله !!!!خلصنه من الاحزاب الاسلامية الشيعية ( حصراً )


  باقر الجبوري||

الله خلصنه من الاحزاب الاسلامية الشيعية ( حصراً )
( 17 ) سنة حكمونا بحكومات نواب برلمانها فقط من الشيعة ورئآساتها الثلاث وقادتها ووزرائها ودرجاتها الخاصة وضباطها وموظفيها كلهم من الشيعة !!!
حتى الكناسين والچايچية في الوزارات من الشيعة فقط !!
وعلى فرض صحة هذا الكلام !
نقول ان الشيعة من اهل العمايم والاسلامين ( السراق ) كانوا موفرين رواتب الموظفين شهرياً ( راس كل شهر ) !
حتى مع كونه غير منتمي لاحزابهم !
فهوا ابن الدولة وليس ابن الحزب !
الغريب اننا الان في حال غير ذلك الحال !!!
فنحن في حكومة امريكية الدعم وعلمانية التوجهات !!
والرئاسات الثلاث مابيهم شعي واحد !!!
ومع ذلك .. ما كدروا يوفرون رواتب الموظفين لشهر واحد !
فكانت رواتب الاشهر الماضية من القرض الخارجي !!
وهم الان يطالبون بقرض اخر !!
حتى نعبر الاشهر الثلاثة القادمة ( زين وما بعدها شلون ) !!
أقتصادي فطحل وليس ( طلي ) يقول (( كان المفروض اعداد خطة معالجة عجز توفير الرواتب بعد القرض الاول لكن الحكومة سكتت لتعيد كارثة الاقتراض مرة اخرى )) !!!
أكيد راح نگول السبب لو إيران لو أهل العمايم لو الله العالم !
لا حبيبي الخطة القادمة هي هدم وإسقاط الدولة من الداخل حتى لايكون للموظف نفس ( المقاتل ) في الدفاع عن كيان الدولة أمام خطة الانقلاب البعثي القادم !!!
البعض سيضحك على كلامنا كما ضحك عليه قبل 2014 !!!
والعاقبة للعقلاء وليس للضاحكين !!!!! تحياتي !!!!!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غارقةٌ على اليابسةِ
 كيف نضمن وجود وطن آمن مصان ؟!
محد ملتفت للموظف بهاي الدولة..
حكومتنا إفتراضية..!
خدام  الحسين ودورهم في حفظ الشعائر الحسينية 
الحمد لله !!!!خلصنه من الاحزاب الاسلامية الشيعية ( حصراً )
ألواح طينية؛ هل بنينا دولة “تَسْعُلُ” في الظلام؟!
وأنقلب السحر على الساحرة!
ضياع القانون في بلد التشريعات
ننتظر عام الخير..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك