الحمد لله !!!!خلصنه من الاحزاب الاسلامية الشيعية ( حصراً )



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

باقر الجبوري||الله خلصنه من الاحزاب الاسلامية الشيعية ( حصراً )( 17 ) سنة حكمونا بحكومات نواب برلمانها فقط من الشيعة ورئآساتها الثلاث وقادتها ووزرائها ودرجاتها الخاصة وضباطها وموظفيها كلهم من الشيعة !!!حتى الكناسين والچايچية في الوزارات من الشيعة فقط !!وعلى فرض صحة هذا الكلام !نقول ان الشيعة من اهل العمايم والاسلامين ( السراق ) كانوا موفرين رواتب الموظفين شهرياً ( راس كل شهر ) !حتى مع كونه غير منتمي لاحزابهم !فهوا ابن الدولة وليس ابن الحزب !الغريب اننا الان في حال غير ذلك الحال !!!فنحن في حكومة امريكية الدعم وعلمانية التوجهات !!والرئاسات الثلاث مابيهم شعي واحد !!!ومع ذلك .. ما كدروا يوفرون رواتب الموظفين لشهر واحد !فكانت رواتب الاشهر الماضية من القرض الخارجي !!وهم الان يطالبون بقرض اخر !!حتى نعبر الاشهر الثلاثة القادمة ( زين وما بعدها شلون ) !!أقتصادي فطحل وليس ( طلي ) يقول (( كان المفروض اعداد خطة معالجة عجز توفير الرواتب بعد القرض الاول لكن الحكومة سكتت لتعيد كارثة الاقتراض مرة اخرى )) !!!أكيد راح نگول السبب لو إيران لو أهل العمايم لو الله العالم !لا حبيبي الخطة القادمة هي هدم وإسقاط الدولة من الداخل حتى لايكون للموظف نفس ( المقاتل ) في الدفاع عن كيان الدولة أمام خطة الانقلاب البعثي القادم !!!البعض سيضحك على كلامنا كما ضحك عليه قبل 2014 !!!والعاقبة للعقلاء وليس للضاحكين !!!!! تحياتي !!!!!