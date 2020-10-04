المقالات

إصبع على الجرح..بين  فورد وبرهوم ابو العمبة..


منهل عبد ألأمير المرشدي||

 

كان المهندس برهوم الذي تخرج منذ اربع سنين من كلية الهندسة ولم يحصل على فرصة للتعيين يعاني الفقر الشديد فهو فقير بالوراثة أب عن جد . إضطر المهندس برهوم الى ان يقوم بصناعة (العمبة) في بيته ويبيعها في السوق وقد نجح في مهنته لجودة العمبة التي يصنعها من ارقى البهارات مع ما يضيف لها من توابل حتى صار يعرف في المنطقة بإسم برهوم أبو العمبة .

مشكلة برهوم التي كان يعاني منها هي إن زوجته بدريّة  وهي بنت عمه كانت ضعيفة الإستيعاب وكلما إعتمد عليها في مساعدته بصناعة العمبة أحدثت له مشكلة وخابت الصنعة فهي أما تضيف السكر بدل الملح او تضع الفلفل الحار أربع اضعاف قياسه ومرة وضعت له التايت بدل الباودر فتتحول العمبة الى خلطة انتحار مما يسبب له احراجا مع زبائنه. حاول برهوم مرارا وتكرارا ان يفهم زوجته  كيف تعمل بالمضبوط وان تضبط القياسات ولكن بدون جدوى مما اضطره ان يتحمل التعب والمعاناة والإرهاق ويعمل لوحده وان يحاذر من بدرية ويبعدها عنه .

 من جهة أخرى تقول الرواية إنه كان هناك شاب ميكانيكي يعمل بشركة متواضعة فى "ديترويت " يحصل على 11 دولارا اسبوعيا مقابل عمل لمدة عشر ساعات باليوم ولكن الشاب الطموح حين يصل لمنزله يقضي نصف الليل فى حظيرة خلفه عاكفا على محاولة صنع نوع جديد من المحركات.

وفيما كان والده الفلاح  ووالدته واخوته يعتبرون محاولاته ضربا من العبث فقد عارضوه واهملوه .

كانت زوجة الشاب هي الوحيدة بين أهله وجيرانه تشجعه وتقف معه وكانت تقضي معه طيلة الليل تشد من أزره وتلهب من حماسه، وعندما يحل فصل الشتاء كانت تحمل له في يدها مصباح الغاز لتضيء له بينما أسنانها تصطك من البرودة، وكان زوجها يطلق عليها لقب "المؤمنة" واستمرت معه على هذا الحال ثلاث سنوات.

 وفي سنة 1893 أشرف العمل على نهايته وكان الشاب يومئذ قد قارب الثلاثين من عمره، وفي يوم من أيام السنة تناهى إلى سمع الجيران صوت غريب لم يألفوه من قبل  فهرعوا على أثره إلى نوافذهم فرأوا عجباً.

 رأوا الشاب الذي هزئوا منه "هنري فورد" وزوجته يركبان عربة تجري بلا خيول وشاهدوا بأعينهم المحملقة المذهولة تلك العربة العجيبة تصل إلى نهاية الشارع ثم تعود فكانت اول سيارة في الأرض حيبث شهد العالم الحديث يومئذ مولد اختراع جديد كان له أبلغ الأثر في تطور المدينة، وإذا كان "هنري فورد" هو "أبو هذا الاختراع" فقد استحقت زوجته عن جدارة أن تكون "أم هذا الاختراع" لقد سُئل المخترع "هنري فورد" بعد أكثر من أربعين عاماً من تاريخ اختراعه ماذا يتمنى أن يكون لو عاش على الأرض مرة أخرى؟ فأجاب بقوله (لا يهمني ماذا أكون بقدر ما يهمني أن تكون زوجتي بجانبي في هذه الحياة الثانية)" .

من جانبه السيد برهوم ابو العمبة تمرض وهو طريح الفراش فسأله اصدقائه ماذا تتمنى أن تكون يا برهوم لو أمد الله بعمرك فقال (لا يهمني ماذا اكون بقدر ما يهمني ان تكون بدرية بعيدة عني ) .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حماية الشغب خيانة للشعب..
أمريكا صديقة أم عدوة للعراق؟!
إصبع على الجرح..بين  فورد وبرهوم ابو العمبة..
الدولة ومتطلباتها
سيدةُ السُلُوّ (عليها السلام)
ماكَرون انكم ماكِرون
مجلس الخدمة الاتحادي مختطف  واصبح بحكم الفضائيين ..
ابواق السلطة..
لماذا التبرؤ من ضربات المقاومة ؟!
لماذا الحسين في ضمائرنا؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك