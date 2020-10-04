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سيدةُ السُلُوّ (عليها السلام)


 

مها خليل||

 

كثيرًا ما في ساعات خلواتي تجتاح دماغي فكرة دائمة ، تراودني بين الحين والأخر . تضمنت هذه الفكرة أو بالأحرى هو تساؤل أنى لسيدة أن تمتلك هذا القدر الهائل من الصبر والأناة ، سيدة بهذا الحجم المُقدس والمعروف أن النساء أقل تحملاً للأذى حين يفقدن من يحببن . وهي التي رأت آل بيتها يتساقطون أمام عينها واحدًا تلو الأخر كأنهم كواكب قد عصف بها الكون لترقد جثثهم ممزقة على رمضاء كربلاء . أي قوة عظمى ! .

وسط تلك الحرب المدمرة حافظت على عفتها لم يهزمها الحزن و لا الكرب والبلاء ، ولولا دورها ذلك اليوم لما اكتملت رسالة أخيها الحُسين الشهيد (عليه السلام) .

كيف استطاعت أن تسطر أروع الخطب الثورية في التأريخ دونما أن تحسب حسابا لطاغية زمانها . مقتحمة مجلسه منكسة هيبته ، بلسان مبجل بالأوصاف الدقيقة والكلمات الحادة المنتقاة دون تلعثم . فهي العالمة الغير معلمة ، والفهمة الغير مفهمة .

زينب عليها السلام لم تترك صلاة الليل حتى في حزنها فهي على طول مرحلة الأسر كانت تقيمها بل زاد توجهها نحو الله وإزدادت تعلقًا به .

نعم كان دورها إيصال الرسالة لنساء عصرها وونساء جميع العصور وعلى مر التاريخ وإلى يوم البعث . تلك السيدة خلدت دور المرأة المتزنة المتزينة بالعفة و الحياء ، أدت رسالتها على أدق وأتم وأكمل وجه ...

والآن حري بنا أن نتساءل كنساء في هذا العصر مادورنا تجاه هذه السيدة ؟ ومالذي أديناه وماذا سنقدم لنساء الأجيال القادمة ! هل نحن نستحق تلك الدماء الطاهرة التي سالت من أجل ثبات ديننا ؟ وهل نستحق أن نأخذ مكان فخر المخدرات زينب عليها السلام ؟ هل بإمكاننا أن نقدم ربع الدور الذي أدته تلك المعظمة ؟ .

أفسح لكنَّ التفكر في هذا التساؤل

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