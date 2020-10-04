ابواق السلطة..

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✍️ إياد الإمارة|| ▪ كثيرون هؤلاء الذين تهجموا على كل مَن كان يؤشر بإصبعه على إيجابية معينة في حركة الدولة العراقية -وإن كانت هذه الإيجابيات قليلة- ويُتهم بأنه منحاز، وحزبي، و "ياخذ فلوس"، وبوق سلطة! شخصياً انا واجهت مثل هؤلاء الذين تحولوا بعد ذلك إلى أبواق تروج الأكاذيب وتبرر للفشل بمجرد أن حصل البعض منهم على منصب "ما" لم يُحسن إدارته ولم يحفظ فيه كرامته ويلعنه جميع مَن عمل معه! كم كانت الهجمة شرسة من قبل أبواق سابقة وحالية على بعض الشخصيات الوطنية المعروفة بنزاهتها ومهنيتها، وكيف أنبرى بعض من مقدمي البرامج "الأبواق" للتعرض لهذه الشخصيات بلا مبررات في الوقت الذي كانت هذه الشخصيات تؤدي دوراً وطنياً عَجِز عن أدائه مَن جاء بعدهم، هؤلاء الأبواق لم يحترموا شرف المهنة وكانوا مجرد مرتزقة يعتلفون من مذاود العبودية و الخسة والرذيلة. وما إن تغير الحال وتسنم "الأبواق" بعض المناصب الوقتية التي ستزول يوماً ما حتى تبين مَن هو البوق الحقيقي ومَن هو الوطني الشريف الذي كان يعمل بمهنية ووطنية. الشغلة معروفة ومو جديدة.. الجماعة يريدون مناصب چانوا ناصبين عليها من زمان حتى يستمرون "بالنصب" على الناس كما كانوا يفعلون من قبل بنفس الطريقة، وداعتكم كلشي ما تغير ولا راح يتغير.. ابو لسان الچان يلعلع بصوته وخابصنة أكل لسانه وصار يمتمت ويضحك العالم عليه. والأختشوا ماتوا..