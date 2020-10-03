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العالم أكثر أمنا بموت ترامب

60 2020-10-03

  د.حسين فلامرز|   العين بالعين والسن بالسن والبادىء أظلم. لاشك أن الله قد أمر الارض بلبس السواد اشارة للحزن على أل بيت رسول الله ( ص ) ومسيرة الشعادة مستمرة ليومنا هذا ونحن لها أن شاء الله. ها قد حانت الساعة وبدأ العد التنازلي للمطلوب للعدالة المجرم ترامب الذي اعتدى على انصار الحسين واغتال اللبطال في طعنا في الظهر، مختبأ بعيدا جدا وتحرسه كل استخبارات ومخابرات العالم ظنا منه انه سينجو. تصوروا الكذاب العنصري الاثم القاتل يصاب بداء العصر  ويتم حقنه بدواء هو يمنعه على الملايين من الناس، و هكذا يجعله الله أمام العالم مثلا وان كل طاغية له موعد مكتوب ، او حتى انذار . ان موت ترامب باذن الله الواحد الاحد سيجعل العالم اكثر امنا، كما سبعود ملوك العرب الى رشدهم وهم يسيرون نحو الهزيمة والضياع بارتمائهم في احضان الكيان الصهيوني الذي سينتهي به المطاف الىىقاع البحر والى لارجعة. عالم بدون ترامب أأمن بكثير وهو الذي يكذب على شعبه وجعلهم حيةةالوباء بسبب كذبه. ان ارواح وملائكة شهداء النصر تطير في ارجاء المعلومة وسوف تجعل ذاك الملحد المادي الذي يتظاهر بالقوة ضعيفاهزيلا متوسلا ولارحمة حينها!!! ألا صخم الله وجهك واخزاك في الدنيا والاخرة.
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