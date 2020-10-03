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افعى الامم المتحدة تبث سمومها في العراق

67 2020-10-03

 

د. حسين فلامرز||

 

منذ تسلم الدورة البرلمانية الحالية وافعى الامم المتحدة لبست ثوب الانوثة لتبدا حركتها الخبيثة يين اخيار الشعب العراقي من دون الشك ولو للحظة بان هذه الافعى تدير حربا ناعمة بين الكبار الذين لاينظرون اليها سوى انثى. الامم المتحدة أفعى تحاول ان تلعب دور الفراشة التي تحلق عاليا وسرعان ماتحط على اجمل زهرة او وردة بلون براق وراىطئحة زكية.

نعم هي هكذا وهي تزخف بحرية بين اشجع رجال العراق بل الاكثرهم ايمانا بوحدة العراق وتحاول ان تفهمهم وتصل برسائلها الى من حولها والبسها وهندمها ليسمح لها من التحرر من حياة قد لايعرف عنها الكثيرين في بلدنا وخصوصا ان الدول الاوربية الشرقية وخصوص رومانيا عاشت اياما في زمن شاوشيسكو لاتوصف.

من ينسى اللحظة التي قفزت حمامة السلام في تكتك صغير نتصور جميعا بان الذي يقود ذلك التكتك كادح يكسب يوميا خمسة الاف دينار!!! هل تذكرون تلك اللحظات من دون تردد وهي تصرح دعما للتغيير!!! ولاتسال عن موظف امم متحدة مخطوف منذ مدة ليست بالقصيرة وهو زميل لها!!! بسهولة مهمتها غير ماتتصورون!!!

نعم وهي تقف امام الامم المتحدة لتنهي كلمة لها حول العراق بالجملة التالية والعهدة على المترجم ان النساء والرجال العراقين صامدين وصابرين على الضيم من أجل التغيير   لااعرف ماذا تعني بلاسخارات بالتغيير؟ هل تريد ان تاتي برئيس على مقاسها وهذا امر صعب على ان نجد لها ذلك في بلدنا! لكون ثقافاتنا مختلفة!!!  لاادري مالسر الذي يخفيه اولي العلم ولانعرفه نحن بانهم يلتقونها وهي غير نزيهة في تناقل المعلومة.

 هل تعلمون قد لاتصدقون!!! انها تكذب في كل مرة تلتقي بالوطنين العراقيين وتصرح تصريحات جدلية غير صحيحة ولااحد يحاسبها!

ان التحرك تجاه هذه المبعوثة الغير امينة في عملها يجب ان يكون في حوار معها مطالبين تغييرها لان سمومها لن تؤثر في اجسادنا ولكن ستسعى لخلق الكذب والفوضى.

رحمك الله سيرجيو دي مييلو!!! كيف قتلك الامريكان بايدي قاعدية! واين انت من هذه الزبالة!

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افعى الامم المتحدة تبث سمومها في العراق
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