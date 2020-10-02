المقالات

قتل عبد الله الرضيع إهانة للعقول المعلبه طائفيا.


  حسن عبدالهادي العگيلي||   جريمة قتل عبدالله الرضيع بن الإمام الحسين ذا الستة أشهر  بسهم مخصص لقتل الفرسان والرجال المقاتلين...   ثم بحث الأرض بالرماح لاستخراج جسده النحيل الذي احتفر له اباه بجفن سيفه حتى التقطه رمح  من الرماح.....    ومبادرة شمر بن ذي الجوشن الضبابي إلى قطع رأسه واغلب الظن انه قطفه قطفا لأنه كان منحورا من الوريد الى الوريد بفعل نبلة حرملة بن كاهل.....    ورفع رأسه الصغير بوجهه الشاحب من العطش ونزف الدم على رمح إلى جانب رأس والده الإمام الحسين وعمه العباس وبقية أقمار بيت النبوة.....   #سيشكل إدانة أخلاقية واهانة للعقول والضمائر المحبوسة داخل الصندوق التي تتبنى فكرة السلف الصالح!!!! بالمطلق !!!وأن الجميع سيكون تحت ظل الله سبحانه.. (إخوان على سرر متقابلين).
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤولية الإعلام في اللحظة الحسينية الراهنة
قتل عبد الله الرضيع إهانة للعقول المعلبه طائفيا.
معطيات مسيرة الأربعين عام ١٤٤٢ .
حضرنا سبع حجارات وليس صواريخ على السفارة الامريكية
دعوة المرجعية للانتخابات المبكرة/ بين جدلية بقاء الأحزاب الحاكمة وبين ظهور طبقة الأغلبية الصامتة  
معضلة الرواتب والاقتصاد لنوقف الزمن ونحكم الضمير
رسالة إلى الزينبيات
الحشد الشعبي باقيا وأعدائه زائلون / القسم الثاني
من يخرق الدستور ؟
ايام الاربعين ايام البصيرة 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك