قتل عبد الله الرضيع إهانة للعقول المعلبه طائفيا.

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حسن عبدالهادي العگيلي|| جريمة قتل عبدالله الرضيع بن الإمام الحسين ذا الستة أشهر بسهم مخصص لقتل الفرسان والرجال المقاتلين... ثم بحث الأرض بالرماح لاستخراج جسده النحيل الذي احتفر له اباه بجفن سيفه حتى التقطه رمح من الرماح..... ومبادرة شمر بن ذي الجوشن الضبابي إلى قطع رأسه واغلب الظن انه قطفه قطفا لأنه كان منحورا من الوريد الى الوريد بفعل نبلة حرملة بن كاهل..... ورفع رأسه الصغير بوجهه الشاحب من العطش ونزف الدم على رمح إلى جانب رأس والده الإمام الحسين وعمه العباس وبقية أقمار بيت النبوة..... #سيشكل إدانة أخلاقية واهانة للعقول والضمائر المحبوسة داخل الصندوق التي تتبنى فكرة السلف الصالح!!!! بالمطلق !!!وأن الجميع سيكون تحت ظل الله سبحانه.. (إخوان على سرر متقابلين).