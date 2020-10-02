فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||
١- أنباء عن اختفاء ٦ ترليون من الحكومة/ طلعت رواتب المدونين!
٢- الكاظمي يأمر بتوقيف القوة المكلفة بالحماية في حادثة الرضوانية/ ويسكت عن القوة القاتلة في حادثة المطار!
٣- انغلقت السفارة انفتحت السفارة/ اذكرت دعبول من يكول: والله دنعل أبوكم لابو (السفارة) وياكم.
٤- الحكومة تصر على عمل شركات الهاتف رغم منع القضاء/ معقولة الهم نسبة!
٥- لو بومبيو جذاب لو برهم/ ومصدر حاقد يكول: اثنينهم.
٦- الناشط يخاف من العقوبات الأمريكية/ وصفحته مملوءة بالحنين إلى الزمن الجميل.
٧- ولكم حتى أمير الكويت مات/ وأزلام صدام بعدهم بسجن الحوت.
٨- التشرينيون يحيون ذكرى الشهداء/ بسهرة للصبح.
٩- تأبى حريته ولاية فقيه واحد/ وتقبل بولايات متحدة.
١٠- حطيتو عينكم على جسر الانبار/ دهرتوه ذاك هالتمدد
عود ليش لا حصة ولا رواتب؟
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