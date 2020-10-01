المقالات

طاولة حوار طرشانية

59 2020-10-01

 

حمزة مصطفى||

 

كثيرا ماندعو الى موائد حوار فتتحول الى ولائم طعام مفتوح على كل الأكلات بدء من القوزي والتشريب وإنتهاء بالمعاليك وباقي المشاوي مرورا بأنواع الأسماك ماظهر منها ومابطن. وكثيرا ماندعو الى طاولات حوار مستديرة  فتتحول الى طولات قماش أحمر وأزرق وأصفر وأبيض وبنفسجي وكلكلي بحيث تغطي كل الوان الطيف الشمسي أوقوس قزح باللغة الصينية. وأحيانا , ليس دائما, ندعو الى جلسات عمل لكنها سرعان ما تتحول الى جلسات أركيله ونركيله وقرشة ومرشة وبرشة لاسيما إذا تزامنت مع الكلاسيكو. ومرات أقول مرات ندعو الى مؤتمر وطني فيتحول الى مجرد عزف للنشيد الوطني الذي غالبا مانخلط فيه بين موطني أو والله زمن ياسلاحي أما إذا صادف أن أقيم المؤتمر الوطني وخصوصا مؤتمرات المصالحة الوطنية في جمهورية مالي أو جامايكا أو سان رينامو آخر جمهورية فتحنا فيها سفارة ولله الحمد الذي لايحمد على مكروه سواه فإن النشيد الذي يعزف في الغالب هو وطن مد على الأفق جناحا.

ولأن هذا ممنوع وفقا للدستور فإن كل مخرجات المؤتمر تذهب أدراج "الحجي الفارغ" وندوخ بالكيفية التي تم  فيها هذا الخرق الأمني الإستراتيجي الأيدولوجي الأركيولوجي الفينومنولوجي الإنطولوجي السيسولوجي المصيبولوجي للمؤتمر الذي كان يمكن سينجح بالمجئ بالمعارض الأخير لنظام الفصل العنصري في روديسيا (صدك وين ضرب بيها الدهر روديسيا). وبين موائد الطعام أسف الحوار وطاولات الخيل أسف الحوار الوطني  أو المؤتمرات الوطنية التي غالبا ماتنتهي بتبادل الشتائم حول عزف النشيد ندعو أحيانا الى جلسات ثنائية. يعني "فيس تو فيس". وهنا يحلو الحوار خصوصا حين يكون طرشانيا بإمتياز.

ربما سيحار المحللون السياسيون والإستراتيجيون والأمنيون بشأن تفكيك مفردة "طرشانيا" هل هي من الطرشي خصوصا المدبس أم الطرشانة التي لا هي مرقة ولا هي حلويات أو من الأطرش خصوصا إذا كان أطرش بالزفة وقد حضر الى الزفة بعد أن تناول مركة الطرشانة ومعها كمية من الطرشي. عندها يكون للحوار بصرف النظر إن كان على شكل مائدة أو طاولة أو حتى طولة أو إذا شئتم جوبة "موعاصمة جنوب السوادن ذيج إسمها جوبا" أو مؤتمر وطني بنشيد وطن مد سيكون له طعمه اللذيذ الذي من شإنه إذابة شحوم القادة الذين تعبوا عليها طوال السنوات الماضية في سبيل إدخارها لهذا اليوم المعلوم والمجهول والمفروض والمطلوب إثباته وفقا لنظرية فيثاغورس مرة أو قاعدة أرخميدس مرة أخرى أو طلعة دارون التي لايلبس عليها عقال الذي ورطنا مع القرد وورط القرد معنا. فلا نحن نعرف لغة أبائنا القرود إن صحت نظريته ولا القرود يعرفون لغتنا إن لم تصح نظريته. المصيبة إننا أردنا من إينشتاين يكحلها فإذا به يعميها حين قال أن كل شئ نسبي. بكيفك كل شي نسبي.هي "هيونطة". الم يصدر قرار عن القوى السياسية في آخر مائدة أو طاولة أو مؤتمر لها أن الوقت حان لتغليب  المصلحة العليا على .. الأذن الوسطى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ كيف نخرج من مأزق الإنسداد السياسي؟!
هيبة الدولة أم «غيبة» الدولة؟
طاولة حوار طرشانية
لماذا بسماية!!؟ لأنها تمنح بيتا للفقراء!!!
شهداء النهج الحسيني في ذكراهم
رواتب الموظفين والمتقاعدين..لاتجعلوها ب" القطارة"
الإمام علي عليه السلام في الوجود الإنساني.. 
دور أمريكا المشبوه في إعادة إحياء داعش 
سياسيّون على ظهر الذُبابة
السفارة المقدسة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك