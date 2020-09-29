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حول سقوط ابرياء في قصف مجهول..ان بعض الظن فطنة..!


 

د.حيدر البرزنجي||

 

سقوط ابرياء في صراع سياسي ، هو مدان قطعاً  وبأشد العبارات ودون اي تردد، أي تكن الجهات التي فعلته ، واي يكن  الهدف من ورائه - وهذا محسوم .

 لكن – وهذه اللكن ينبغي ان تكون حاضرة كذلك  – من المستفيد من عملية كهذه وفي هذا التوقيت بالذات ؟؟

في القاعدة القانونية ، يبدأ المحقق بالسؤال عن المستفيد ، ليمسك الخيوط الاولى للجاني ، لذا سنحدد الاحتمالات التالية  :

1- فصائل (منفلتة ) من الحشد ارادت التحدي ، فأخطأت الهدف .

2-  جهات تمولها أمريكا ،أرادت منح أمريكا مبررات اخرى لضرب فصائل الحشد ،خاصة بعد ارتفاع وتيرة الحديث عن انذار وجه للعراق ،مرفق بحديث عن سحب السفارة .

3-  جهات محلية وجدتها فرصة لتعميق جراح الحشد ،خاصة بعد الاتهامات المعلنة التي وجهها سياسي باارز باتهام الحشد .

الاحتمال الأول ، يبدو الأقل حضوراً ، ففصائل الحشد ذات خبرة عسكرية طويلة في القتال ، بما فيه توجيه الصواريخ وضبطها ،خاصة حين تكون مساحة الهدف كبيرة ، وهم يدركون ان خطأ من هذا النوع ،سيمنح كل اعدائهم فرصة ذهبية للنيل منهم ، وانهم سيكونون المتهمين الوحيدين لامحالة ، وهم في كل حال سيكونون اكبر المتضريين .

أما الاحتمالين الثاني والثالث ،فيشير الى ان كلا الطرفين سيكونان من المستفيدين ،سواء كانت أمريكا في تخطيطها لضرب الحشد وايجاد مقبولية اجتماعية لذلك  ،أو الجهة السياسية الأخرى ، التي لاتخفي خصومتها للحشد  واتهامه دون انقطاع ،وعملية كهذه ستثبت انه ماتقوله محقاً. 

العملية ليست صعبة ،وتنفيذها في مثل هذا الوقت ،يبدو ملائما لخدمة أطراف بعينها- ويبدو ان المستفيد يكاد يقول خذوني .

بصرف النظر عن الجهات  ،فهو  بالنتيجة فعل اجرامي مدان ،فحين يكون الضحايا ثمنا للسياسية وحساباتها – فتبا للسياسة وبكل مصالحها ، وهنا فحكومة الكاظمي ىمطالبة وبقوة ، للكشف عن الفاعلين وتقديمهم للقضاء ،كي  لاتترك مجالاً للتقولات  وهيمغطاة حتى بمواقف رسمية للحشد ومطالبات مستمرة لكشف الجناة في كل الجرائم ، الا اذا كان  ذلك يقع   ضمن مصلحتها أو بالتنسيق معها ، عندها لن تتحرك وتكتفي بالادانات. 

ان كان  بعض الظن اثماً - فبعضه كذلك فطنة وبحث عن الحقيقة  .والا لما طلب نبي من  ربه دليلاً .

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