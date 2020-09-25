لماذا المنع؟!

مازن البعيجي ||

في ما ورائيات المنع لزيارة أربعينية الحسين عليه السلام المظهر الأحيائي ومحطة ترميم الأرواح وجاذبية سيل السائرين وتلك المغنطة الروحية التي تقلب لك كثير من القوانين والطبائع والعادات التي عليها مختلف من يجذبه نور مشكاة الحسين عليه السلام وهو يضع في روحه هدف يدفع بطاقته وثمنه جهداً وتعباً وسهراً وطوي مسافات طويلة لا يستطيع أتخاذ قرار في غير هذا الوقت السير فيها.

مع كل ذلك الجمال الذي يرتفع منسوبه كلما قربنا من شهر محرم وكأن العيون والآماق تجمع على مدار الأيام حتى يأتي العاشر من محرم ينفق منه وتبقى الحصة الأكبر لمسير الأربعين حيث تمطر الأحاسيس والشعور والجوانح تضطرب لذلك المشهد العميق الروحي .

ومع ذلك حل المنع!

ياترى لماذا؟! ولو أخذنا جولة في سياحة الاحتمالات!

هل هو درس عام للبشرية المارقة عن خط خالقها حيث كثر كل شيء فيها أضعاف مضاعفة القتل والفتل والأغتصاب والجور والربى والحيف وتفشي الفقر ووووو أمور لم تعد تحمتل!

أو لا هو درس خاص لمحبي الحسين عليه السلام بأي أتجاه كان درس تطويري أو على نحو التنبيه أنني ممكن أمنع عنكم أجمل ما كنتم به تستريحون واليه تتمنون!

أو لا كل المنع جاء بسبب كل من ساهم في نشر الفساد والظلم والطغيان وترك التكليف والأنخراط مع السفارة من سياسي الشيعة وترك قضية الحسين والمهدي وترك الشيعة وعيال آل محمد من عشاقهم الفقراء وليكون جزاء من فعلوا ذلك وتسببوا أن تكون مثل تلك القلوب المنكسرة تعدوا عليهم بالهلاك وهذا لنفسي أقرب! ليدعو عليهم كل ذي قلب محترق منع!

أو لا لأجل منع حدوث جريمة قتل لزائر حسيني كريم عند الله من أي بلد قادم لاسيما أيران التي يتربص بها شياطين السياسة وكلابهم المسعورة وهي تتمنى فرصة لتفريغ جهلها وسوء منقلبها بكم زائر إيراني كل ذنبه عشقه للحسين مهوى القلوب الطاهرة .

أو هو عقوبة فردية وعلى كل واحد منها يحسبها لنفسه موجهة أي شيء فعلنهاه لنحرم من مسير الأستشفاء وطب القلوب!

وهنا تأتي كلمة العارف الولائي الحاج "ق،س" الذي يعلمنا التسليم العملي " يقيناً كلهُ خير" .

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..