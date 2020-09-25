ليكن شعارنا إطردوا جيش ترامب

د. حسين فلامرز||

العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. هكذا كانوا ولايزالون وبالتاكيد قبل ولاداتنا حتى! فهم لديهم مايكفي ليتلاعبوا بمقدراتنا وخصوصا أذا ماكان فينا خائنا أو عبدا يفرح بتدمير أمته على حساب الوطن والعقيدة.

باسم الهدام واعوانه حطموا الشعب واظرموا الحروب وجعلوا الشعب العراقي عرضة للابادة والشقاق واللجوء على أمل تركيعه والانصياع لاوامرهم. خاب ظنهم وبئسوا عندما عرفوا أن الشعب العراقي لن يفقد توازنه وأنه تمكن من الاخذ بالثأر من الظالمين، كما أن كل مؤامراتهم لم تسعفهم للبقاء طويلا على ارض الرافدين، وما أن تم اخراجهم من العراق حتى عادوا بسيناريو جديد وبوجه قبيح. نعم وجه ترامب القبيح البرجوازي الكذاب وجيشه الفاقد للامان رغم كل أسلحته الجبارة إخرجوا جيش ترامب هاشتاك شعار يجب أن نردده جميعا تزامنا مع مواقفه المهزوزة وهو يقف بين قرقوزات السياسة والذين يؤدون أدوارهم بكل قباحة مع احتقار الجمهور لهم. اطردوا جيش ترامب الذي رغم العدة والعدد خائف مذعور مغلوب على أمره وهو يدير المؤامرات من داخل العراق ومن على ارض العراق.

يجب أن يهزم و يجب أن يقهر ويجب أن يردد العالم بأسره إطردوا جيش ترامي حتى يشعر بالخزي ويجلب العار لأمريكا محررة الشعوب كما يدعون وصديقة السفهاء من الرؤساء.

ليكن هاشتاك شعارنا جميعا ودون تردد إطردوا جيش ترامب الى لارجعة!