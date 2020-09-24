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و يا طلابة تصدير الثورة!


 

  حسن عبدالهادي العگيلي🖋🖋🖋   القنوات الوهابية السعودية من الصبح للصبح ايران الصفوية  الخطر الشيعي  تصدير الثورة!!!! جيد  لكن لماذا لم نسمع ذلك من تركيا السنية مثلا!!! لماذا لا نسمع من باكستان والتي يميل اهلها إلى السلفية !!!!!!!! حتى من أفغانستان على الاقل التي مزقتها الحرب والتكفير وتعتبر بيئة ملائمة!! حتى هذه اللحظة لم نسمع ولا تهمة واحدة موجهة إلى إيران بنشر التشيع او تصدير الثورة إليها!!!!!. الحقيقة انها مشكلة الاعراب وأزمة العقل العربي  ووظيفة السلطة بعنوان ملك او امير او شيخ وهي مهمتهم التي تم تكليفهم بها  من الراعي الصهيوني.  وتتمحور  بمنع  التقاء جناحي الإسلام الشيعي والسني حتى على المشترك في الدين والوطن!! وبأي وسيلة كانت وأي ثمن كان  أكاذيب و تشويش عقائد الناس وتهم مثل تحريف القرآن وقرأن فاطمة وعبادة القبور وسب الصحابة  بضاعة مزجاة صدئة وفخاخ قديمة يصاد بها المغفل او المعلب طائفيا.  ومع حوار منظم شفاف و قوي مع الآخر على كل الأصعدة سيمكننا ان نقول بثقة  ارفعوا فخاخكم ما عاد طائرنا الإسلامي الوحدوي يخدع.
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