المقالات

أجراس الشوق وسوط الغرام ..


 

مازن البعيجي ||

 

منذ أن رأت عيني ذلك الطريق المزدحم والريات تزمجر وهتاف "لبيك يا حسين" يتكرر ولا ترى إلا مجاميع من البشر مختلف ألوانهم والأجناس ولو كنت تريد معرفة عدد القوميات أو البشر الذين يقطنون إيران ستعرف من حجم المجاميع ومن طريقة ثيابهم ولهجتهم بل وحتى طريقتهم المجنونة في "عشق الحسين" شيبة كباراً جداً ومحدودبي الظهر يسيرون على عكاز وأخرون يحملون على ظهور الزائرين وأطفال وصبية وشباب معصوبي الرأس "بلبيك يا مهدي أو يا حسين" ونحن على قارعة طريق العشق من لا نخدمه بالأيواء والمبيت والطعام والشراب نخدمه بعيوننا الملوحة لهم بالدموع اثناء مسيرهم من تخومنا .

أكاد لا أصدق أنني حرمت ومن معي ممن يفهم معنى أنك "خادم للحسين" وأنك تدخل طوارئ طوعية تنتظر متى يرن الهاتف سلام آغا مازن خوبي وأنا الضعيف بالرد امزج بين العربي والفارسي وتفزع يداي التي لا يراها هو تخبره الطريق وفرحة في صوتي هي كل خارطة الوصول . آه أدرك اليوم معنى العذاب بسياط العشق والشوق وأفهم رسائل الخالق حيث لم أكن مؤهل جراء التقصير والذنوب ليبقى ذلك المحل والقدور واواني الطبخ على ذات سوادها ولا نار تحرقها وتغلي مائها وتحولت النار الى مدمعي لتحرق مازن المسوف والمتأني بالتوبة الحقيقة والذي اضاقه الله الكريم طعم من الجنة من على شجرة خدمة الحسين فائقة الطعم جميلة الأرواء ..

التوبة يا أمير العشق والهيام أستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب يمكنه حجب زائريك وقطع وصالهم ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسيرة الاربعينية وتحدي الارهاب
شعبية الكاظمي مابين الحقيقة والفبركة
الثورات مابين الفلسفة والسياسة مقارنة تزهوا بالحرية. . 
و يا طلابة تصدير الثورة!
لعب على حافة المفارقات
الفوضى العميقة
قراءة هادئة في وضع صاخب
أجراس الشوق وسوط الغرام ..
سجاد في الإمارات
أراكوزات في مسرح تشرين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك