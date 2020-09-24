مواجهة الثورة الملونة

سعد الزبيدي||

نجحت قوى الشر ودوائر المخابرات والإعلام الصهيوأمريكي والإعلام الأصفر في خلق حالة من حالات الشك وزرع بذرة الفتنة وشق الصف بعد الانتصارات التي حققها الحشد المقدس على صنيعة الصهيونية داعش وتحرير المحافظات السليبة من قبضته وبعد أن أيقنت تلك الدوائر أن عدوها الأول هو الحشد المقدس ومحور الممانعة وجهت اذنابها من مخابرات دول عربية وأقليمية حاقدة على العراق وعلى منهج آل البيت عليه السلام لاختراق التظاهرات التي قادها اصحاب الشهادات العليا الباحثين عن فرص عمل وتم التصعيد من أجل استنساخ تجربة الربيع العربي في العراق مع رصد أهداف معينة أهمها أحداث فجوة مابين مكونات البيت الشيعي الذي يمر بأسوء حالاته نتيجة التكالب على السلطة والفوز بالكرسي .

وفي تصعيد ممنهج وضع سيناريو في غرف مظلمة تدعمها بعض الجهات السياسية التي ما أنفكت تحاول أضعاف حكومة المركز واشعال نار الفتنة في الوسط والجنوب حتى عمدت الجهات الاعلامية والسياسية إلى نشر فكرة أن المتظاهرين شيعة خرجوا ضد الحكومة الشيعية.

من هنا يجب علينا أن نكشف الحقائق لم تكن الحكومة يوما شيعية والحكومة مكونة من وزراء لا يختلف عنهم رئيس الوزراء في شيء إلا إذا تعادلت أصوات الرافضين والداعمين لأي قرار حكومي يحتسب صوت رئيس الوزراء صوتين لكسر حالة التعادل وهذا ما لا يعرفه اكثر المواطنين .

· ( تعريف المواطن بهذه الجزئية المهمة حتى لا يتجرأ أحد ويقول أن الحكومات السابقة شيعية).

الجانب الثاني مع اختلافنا الشديد مع عادل عبد المهدي ولكن الفاسدين هم من عملوا على إسقاط عبد المهدي نتيجة عزمه تفعيل الاتفاقية الصينية التي تقطع الطريق أمام السماسرة لصوص الصفقات التي انهكت وبذرت ثروات العراق من اجل مصالحهم الخاصة .

· ( كشف الجهات الخارجية والداخلية التي كانت تصب الزيت على النار من اجل التسريع في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي ).

نستطيع في هذا الجانب تسليط الضوء على اهمية الاتفاقية الصينية الوضع الاقتصادي العراقي الذي يعاني من عجز كبير نتيجة سوء الادارة المالية والفساد وعدم التخطيط والديون المتراكمة في ذمة العراق لصندوق النقد الدولي .

الموضوع الاهم كيف استطاعت جهات خفية أن تستقطب جماهير من كل المكونات تدعي أنها شيعية رافعة شعار ( اريد وطن )

وهنا لابد من تعرية حامي الدستور رئيس الجمهورية الذي يبحث عن وطن هو رئيسه ولابد من البحث عن أدلة لتورط جهات مرتبطة برئاسة الجمهورية كانت تستخدم صلاحيتها في استهداف المتظاهرين والجهات الامنية .

وكذلك تسليط الضوء على الصمت المطبق أو تأييد جهات سنية على رأسها الحلبوسي في دعم المتظاهرين أو دعم الفوضى في السر والعلن .

لابد من كشف الجهة التي كانت تستهدف المتظاهرين لأنها الجهة الوحيدة التي ستستفاد من التصعيد والاسراع في سقوط حكومة مهدي والتهيوء لترشيح رجل يتم التحضير له خلف الكواليس .

· (هل يعقل أن لايعرف اخطر جهاز امني في العراق من هي الجهة التي كانت تستهدف المتظاهرين والقوات الامنية)

لابد لوسائل الاعلام أن تضع المواطن موضع الحكم حيث تقارن مابين متظاهر سلمي وطني يطالب بحقوق مشروعة ونماذج شاذة تحركها نزوات وغرائز ونفوس شريرة ودوافع مريضة فشتان ما بين النموذجين إن تراجع بعض المتظاهرين عن الاستمرار هو لأنهم اكتشفوا أن هناك مخطط يريد أن يعصف بالبلد ويريد أن يجره المجهول وان هناك عصابات تقودها مخابرات دولية وتمولها حتى ينفلت الوضع لذلك تم تنصيب قيادات لتلك التظاهرات من اصحاب السواق من لصوص وسراق وقاطعي طريق ومدمنين وشذاذ آفاق وراكبي أمواج وصائدي فرص وتجار أزمات .

حتى انسحب الشرفاء بمنتهى الهدوء وتركوا الساحة لمن يتاجر بالقضية وينفذ اجندات خارجية فما بين توزيع للمخدرات وممارسة الشذوذ كاللواط والسحاق واستقطاب بنات الليل لجذب المراهقين والمغرر بهم وتمويل الساحات وتحويل المطعم التركي كغرفة عمليات للخطف والقتل والاغتيال وابتزاز المواطنين والتجار على دفع الاتاوة وإدارة صفحات من اجل تشويه صورة الحشد وتسخير كل القدرات للانتقام منهم ولصق كل تهم الخطف والاغتيال بهم حتى تم قتل ابطال الحشد وتم مهاجمة المقار وحرقها بحجج واهية وسخرت القنوات الفضائية برامجها لركوب الموجة والاساءة المدفوعة الثمن المتعمدة للمرجعيات والحشد ورموزه والشهداء وتم رفع شعار ( ايران بره بره ) وتم ترجمة هذا الشعار لاقتتال شيعي يأكل الأخضر واليابس هناك معلومات مغيبة عن المواطن يجب أن يتم كشفها عن طريق اعترافات المجرمين وجهات دعمهم ومعرفة اهدافهم وتوضيح خططهمومثلما تم صنع شعار (ايران بره بره ) تم رفع شعارات تتغنى ببطولات أبو التكتك ثم انتقلت التظاهرات لتقصد الاساءة للشعائر الحسينية ومحاولة التحريض ضد الطقوس والشعائر .

ساهمت القنوات المسمومة بتحريك الشارع ولكن ضد مكون ما متناسية أن الجميع مشاركون في الفشل ولكن المعرقلين لأي استقرار معروفين للقاصي والداني فالسيناريو بدأ بالقاعدة وخواضنها ثم متظاهري المنصات ودواعش وجرائمها ومن يضع يده بيد الامريكان والصهاينة.

سياسيو السنة الذين حرضوا على الطائفية ( جيش المالكي والجيش الصفوي وقادمون يابغداد وسبايكر ) وسياسيو الانفصال المتآمرين على العراق منذ زمن بعيد وكل المؤامرات والدسائس وسياسات فرض الارادة وكسر العظم وحصد المكاسب والتخلي عن المسؤولية لابد من كشف فساد الوزراء السنة والاكراد بالدلائل والأرقام لتتجلى الصورة لابد من إنشاء غرفة عمليات (غرفة فكر) تمتلك زمام المبادرة ومعرفة ما يخطط له الاعداء وكشف تحشيدهم وخططهم في أحياء الذكرى الأولى لانطلاق التظاهرات ( شرقية ودجلة وهنا بغداد والبغدادية ) لابد أن نسبقهم بخطوتين وذلك عن طريق تحشيد كل القدرات لصنع أفلام وثائقية تكشف حجم المؤامرة والخطط والاهداف والخسائر وتفضح كل الأساليب وكشف سياسة الكيل بمكيالين .

لابد من توجيه اصابع الاتهام الجهة التي استفادت من التظاهر .

· المرحلة الثانية مرحلة الكاظمي

وكيف استطاع أن يخدع الجميع فاعتمد على كسب ود الشارع بتقريب أبواق إعلامية لها تأثير واضح في الشارع ( مله طلال ونبيل جاسم وكريم النوري والسهلاني ) ولعبه دور المنقذ في اعتقال الشيعة فقط بتهم فساد والسكوت عن المكونيين وعدم كشف هوية الجهة المسؤولة عن الاغتيال بالرغم من اشرافه على اهم جهاز امني واغتيال الاتفاقية الصينية والانبطاح أمام مطالب الاكراد ومحاولة إعادة البيش.مرگة لكركوك والمناطق المختلف عليها والسكوت عن تهريب ملايين من براميل النفط والمنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية.

لابد من تسجيل برامج وثائقية لجرحى القوات الأمنية وخاصة من اصبحوا معوقين وتسجيل لقاءات مع المواطنين الذين تكبدوا خسائر بملايين الدولارات نتيجة التظاهرات وتوقف أعمالهم أو ابتزازهم أو خرق مخازنهم من مجامبع مخربة .

ولابد من تسجيل لقاءات مع سكان المنطقة القريبة وفصح التصرفات اللا اخلاقية التي كان يمارسها بعض الشواذ والخارجين عن القانون وكذلك تسجيل اعترافات الموقوفين الذين كانوا يتعمدون ضرب المتظاهرين من اجل التصعيد واتهام القوات الامنية أو حرق بعض الخيم وبعض المحال التجارية من اجل تشويه صورة القوات الامنية .