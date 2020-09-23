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كان الاجدر ان تبحث عن مانعي الدوام سيادة الرئيس

77 2020-09-23

  د.حسين فلامرز||

 

تتطور آفاق الانسان المعاصر مع تطور ادوات الحياة اليومية والسبل المتاحة في تسخير الوقت والارض والامكانيات والابداعات لخدمة الانسانية جمعاء، كما تتطور الجريمة مع الصراع القائم بين الحق والباطل وبين المختلفين بشكل دائم من دون الاخذ بنظر الاعتبار من الذي سينتصر. سيادة الرئيس ان تسميتكم رئيسا للحكومة جاء بأصوات المناصريين للعملية السياسية التي اعطى الكثيرين دمائهم للوصول اليها!! بدأ من ثورة الامام الحسين (ع) ولازال النزيف مستمر، فلا زال الجاني جاني ولازال الضحية ضحية ولن يتبدل شيئا. كان الاجدر بك أن تبحث عن فرق منع الدوام! هؤلاء الذين عبثوا في الارض فسادا ومزقوا جسد التعليم الذي أنت بالتاكيد غير مبالي به لكون الذين يحيطون بقصر السلطان جاءوا حسب ولائهم وصفات اخرى لاعلاقة لها بما نحن ذاهبون اليه في مقالنا هذا. الا ان تذهب قوات عراقية بسيناريو امريكي لايختلف عن افلام الابطال السبعة لينقضوا على قرية بائسة في مكان ما من صحراء العراق الفقير باهله ويحاولوا خلق اكشن بادعاءات لانعرف صدقها من كذبها!!! فأنك تضع العراق على شفى حفرة. كان الاجدر بجنابكم سيادة الرئيس حفظكم الله ان تلقي القبض على وزير خارجية السعودية لا بتهمة تقطيع الخاشقجي!!! بل بتهمة قتل العراقيين بينما كان جنابك يدير جهاز نحن نخاف حتى من اسمه!!! درك ياعراق!!!! سيادة الرئيس ان عصابات منع الدوام والجوكرية من خلفهم في ساحات الفوضى يجب ان يتم التحقيق والبحث عنهم ومعاقبتهم بانهم اهانوا جيل عراقي كامل يصل الى خمسة عشر مليون طالب فقدوا حقهم في الدراسة!!! اسف جدا الرقم خطأ!!!! فلا الاقليم تاثر ولامناطق ظهور داعش تاثرت!!! وانما فقط مناطقنا!!! وانت اليوم ترسل قواتك!!! انتبه لوطنك ونفسك وادرس الواقع!! فداعش هزم بسواعد الحشد وهم ابناء العشائر!!! وليس بجوكرية الفوضى ومن قلت جنابكم انهم منا!!! سيادة الرئيس ابحث عنهم مانعي الدوام مطلبنا!!! ولابد من من انزال العقوبات اللازمة بهم!!! ألا اللهم هم من الذين لايمكن المساس بهم بأمر من السلطان! رحم الله امرء جب الغيبة عن نفسه!
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