المرجعية ورفع صور الشهداء في الأربعينية

جهاد النقاش||

من وصايا السيد السيستاني دام ظله لأصحاب المواكب في مسير الأربعين (خطبة الجمعة ٤/١١/٢٠١٦)

(وينبغي الاهتمام برفع صور الشهداء الأبرار وذكر أسمائهم في الطرق التي يسلكها المشاة إلى كربلاء المقدسة لتبقى صورهم وأسماؤهم ماثلة في النفوس ويتذكر الجميع أن بتضحيات ودماء هؤلاء الكرام يتسنى للمؤمنين اليوم أن يشاركوا في المسيرة الاربعينية في أمن وسلام...)

أضواء على النص:

١- رفع صور الشهداء على طرق المشاة مما ينبغي فعله، فلا يجي واحد يستنكر أو يستهجن رفع الصور، فضلا عن أن يقوم بإتلافها أو حرقها.

٢- إن هذا الأمان والسلام جاء نتيجة تضحيات الشهداء ودمائهم، فهم فعلا الحماة بنظر المرجعية، واستخفاف السخفاء بهذه التضحيات لا قيمة له، بل ينبغي التذكير دوما أنهم هم سبب الأمان والسلام.

٣- إذا كان رفع صور الشهداء الذين أسهموا بالنصر مما ينبغي، فإن رفع صور من سمتهم المرجعية قادة النصر، سيكون أولى، خصوصا في ظل الحرب الإعلامية التي تشنها أمريكا وأدواتها عليهم.

٤- نعمة المشاركة في زيارة الأربعين بفضلهم، فينبغي أن لا نغفل عن إهدائهم ثواب هذه الزيارة، هم وكل من كان داعما لها، حريصا عليها، وهو أقل واجب أخلاقي يمكن تقديمه.

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